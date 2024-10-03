Простой и надежный просторный «японец» теперь в России: известна цена

В России поступили в продажу новые минивэны Suzuki Ertiga по цене от 2,8 млн рублей

Этой осенью дилеры привезли в Россию обновленные минивэны Suzuki Ertiga 2024 года. Так, 7-местный автомобиль можно найти в столичном салоне «Автомир» за 2,8 млн руб. (без учета скидок).

Под капотом минивэна 1,5-литровый 103-сильный мотор, 6-ступенчатый автомат. Привод передний.

В оснащение входят климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, система «старт-стоп», сенсорный дисплей мультимедийной системы и функция запуска двигателя кнопкой. В Россию поставляют Suzuki Ertiga индийской сборки.

Suzuki Ertiga

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Источник: Autonews.ru