Простой и надежный просторный «японец» теперь в России: известна цена
В России поступили в продажу новые минивэны Suzuki Ertiga по цене от 2,8 млн рублей
Этой осенью дилеры привезли в Россию обновленные минивэны Suzuki Ertiga 2024 года. Так, 7-местный автомобиль можно найти в столичном салоне «Автомир» за 2,8 млн руб. (без учета скидок).
Под капотом минивэна 1,5-литровый 103-сильный мотор, 6-ступенчатый автомат. Привод передний.
В оснащение входят климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, система «старт-стоп», сенсорный дисплей мультимедийной системы и функция запуска двигателя кнопкой. В Россию поставляют Suzuki Ertiga индийской сборки.
Suzuki Ertiga
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Suzuki
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03.10.2024
Фото:Suzuki
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