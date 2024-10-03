#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ Hunter
3 октября
Названы корректные сроки выхода авторынок РФ внедорожника с новым мотором
На заводе УАЗ опровергли новость о выходе на...
Exlantix ET
3 октября
Премиальный кроссовер пройдет суровые испытания на выносливость
Гибридную версию Exlantix ET готовят к...
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
3 октября
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
В российских колледжах откроются новые учебные...

Названы корректные сроки выхода авторынок РФ внедорожника с новым мотором

На заводе УАЗ опровергли новость о выходе на рынок «Хантера» с мотором Евро-5

Распространенная рядом СМИ информация о старте продаж обновленного УАЗ «Хантер» с двигателем экокласса «Евро-5» не соответствует действительности. Об этом сообщил источник отечественного производителя.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Коррозия, вариатор, тяги, ABS – что ломается у популярной модели Chery

На заводе подтвердили, что внедорожник действительно будет доступен с новым мотором, соответствующим современным экологическим требованиям, но только с ноября 2024 года.

«Старт продаж намечен на ноябрь – в настоящее время мы работаем над получением сертификата ОТТС», – подчеркнули на заводе.

Автомобиль получит более мощный силовой агрегат ZMZ Pro 409051, аналогичный устанавливают под капотом представителей НМР (нового модельного ряда), а именно: УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:УАЗ
03.10.2024
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Hunter ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+4