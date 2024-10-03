Названы корректные сроки выхода авторынок РФ внедорожника с новым мотором

На заводе УАЗ опровергли новость о выходе на рынок «Хантера» с мотором Евро-5

Распространенная рядом СМИ информация о старте продаж обновленного УАЗ «Хантер» с двигателем экокласса «Евро-5» не соответствует действительности. Об этом сообщил источник отечественного производителя.

На заводе подтвердили, что внедорожник действительно будет доступен с новым мотором, соответствующим современным экологическим требованиям, но только с ноября 2024 года.

«Старт продаж намечен на ноябрь – в настоящее время мы работаем над получением сертификата ОТТС», – подчеркнули на заводе.

Автомобиль получит более мощный силовой агрегат ZMZ Pro 409051, аналогичный устанавливают под капотом представителей НМР (нового модельного ряда), а именно: УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

УАЗ Hunter

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Источник: iz.ru