Названы корректные сроки выхода авторынок РФ внедорожника с новым мотором
На заводе УАЗ опровергли новость о выходе на рынок «Хантера» с мотором Евро-5
Распространенная рядом СМИ информация о старте продаж обновленного УАЗ «Хантер» с двигателем экокласса «Евро-5» не соответствует действительности. Об этом сообщил источник отечественного производителя.
На заводе подтвердили, что внедорожник действительно будет доступен с новым мотором, соответствующим современным экологическим требованиям, но только с ноября 2024 года.
«Старт продаж намечен на ноябрь – в настоящее время мы работаем над получением сертификата ОТТС», – подчеркнули на заводе.
Автомобиль получит более мощный силовой агрегат ZMZ Pro 409051, аналогичный устанавливают под капотом представителей НМР (нового модельного ряда), а именно: УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».
УАЗ Hunter
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Источник: iz.ru
Фото:УАЗ
03.10.2024
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Hunter ()
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+4