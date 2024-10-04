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Власти готовят послабления в закон о такси...

К концу 2024 года российский рынок не досчитается 130 тыс. водителей такси

Власти готовят послабления в закон о такси из-за оттока водителей в серую зону

Отток самозанятых водителей такси на серый рынок заставляет власти искать пути возвращения их в легальное поле. В Госдуме предложили ослабить ряд требований к отрасли, включая правила оклейки и окраски автомобилей, а также отменить обязательное внесение машин в реестр такси.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

По итогам межфракционного заседания, состоявшегося 19 сентября, депутаты предлагают изменить закон «О такси», сократив частоту проверок здоровья водителей и техосмотра. Вместо традиционных предрейсовых осмотров предлагается использовать дистанционные проверки.

Также депутаты хотят обязать агрегаторов блокировать автомобили, по которым поступают жалобы на состояние. Важно встроить в электронный путевой лист опросник для водителей о состоянии машин и собственном здоровье.

Президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин подчеркивает, что организовать взаимодействие между водителем и службой такси проще, чем вводить предрейсовые осмотры без соответствующей инфраструктуры.

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В «ГТК-Холдинге» отмечают, что дистанционно определить реальное состояние автомобиля сложно, а Илья Зотов из Общероссийского объединения пассажиров сомневается, что агрегаторы будут реагировать на жалобы. Валерий Корнеев, председатель союза пользователей цифровых платформ, указывает на необходимость ответственности агрегаторов за безопасность.

Среди предлагаемых послаблений для самозанятых водителей — возможность не вносить машины в реестр такси. В Госдуме указывают, что внесение в реестр снижает рыночную стоимость автомобиля на 200–300 тыс. рублей, что подталкивает водителей к уходу на серый рынок.

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Эксперт «Народного фронта» Петр Шкуматов считает, что планируемые поправки в закон о такси упростят вход в профессию и снизят цены для клиентов. Что касается путевых листов в такси – это атавизм, от которого давно пора избавиться.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
Количество просмотров 3
04.10.2024
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
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