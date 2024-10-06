Когда покупать и менять шины на зимние: советы эксперта

Эксперт Шастов: чтобы продлить срок службы шин, не нужно спешить с их заменой

Владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов отмечает, что не стоит затягивать с покупкой шин и проведением сезонных работ, лучше подготовиться к холодам заранее. Тогда есть возможность выбирать лучшие модели по соотношению цены и качества, и при этом заметно сэкономить, так как на пике спроса традиционно растут цены.

Сезонный спрос подстегивает рост цен, а также влияет на ассортимент. Так, при первых признаках похолодания автомобилисты понимают, что скоро наступают холода и начинают активно искать зимние покрышки. Самый большой ассортимент по ценам, которые ещё не успели вырасти в связи с увеличившимся спросом, получат те, кто заранее озаботился этим вопросом.

К моменты первых заморозков и снегопадов цены на комплектующие находятся на своём пике, а ассортимент представленных товаров, напротив, сильно падает, отметил специалист.

При этом отправляться сразу же на шиномонтаж он не советует. Чтобы продлить срок службы шин, слишком сильно спешить с их «переобувкой» не стоит, пояснил Шастов. В зимних шинах в резину добавлены специальные пластификаторы, чтобы покрышки оставались мягкими в мороз и сохраняли высокие показатели сцепления с поверхностью дороги, увеличивая безопасность движения. При слишком тёплой погоде и на больших скоростях, такие шины гораздо быстрее подвергаются нагреву и износу. Это касается и шипованных, и нешипованных покрышек, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Известия