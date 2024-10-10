#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia K5
10 октября
2,0 л, 160 л. с., АКП: в РФ привезли новый корейский бизнес-седан
В России в продаже появился бизнес-седан Kia K5...
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя — объясняем
10 октября
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя — объясняем
Водителям объяснили, чем грозит регулярный...
Iran Khodro Tara: скоро в продаже по цене «упакованной» Весты
10 октября
Iran Khodro Tara: скоро в продаже по цене «упакованной» Весты
Иранцы представили седан Iran Khodro Tara и...

Названы любопытные отличия между Kia Sportage из Китая и Казахстана

Дилеры перечислили главные отличия Kia Sportage китайской и казахстанской сборки

Новые Kia Sportage поставляют в Россию и из Китая, и из Казахстана, но эти машины заметно различаются. Дилеры перечислили нюансы кроссоверов, поставляемых из двух стран.

Kia Sportage
Kia Sportage
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Что касается цен, то китайский кроссовер заметно дешевле казахстанского. Первый стоит 4,09 млн рублей (со скидками за кредит и trade-in стоимость составит 3,49 млн рублей), второй – 4,55 и 3,97 млн рублей соответственно.

Рекомендуем
Двигатель, колеса, вентилятор — куда не надо лазить в машине

Обе машины полноприводные, но у «китайца» намного более мощный мотор (2,0-литровый турбированный выдает 236 л. с.) и 8-ступенчатая АКП. При этом у машины из Казахстана проверенная связка из 2,0-литрового 150-сильного двигателя и 6-ступенчатого автомата. Сильно различаются машины в плане оснащения.

Kia Sportage
Kia Sportage

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«Это уже полностью русифицированный автомобиль [из Казахстана] со всеми подогревами. В китайском нет подогревов всего, за исключением заднего стекла, – ни зеркал, ни руля, ни сидений. Но доустановить мы можем. "Китайцы" меньше подходят для нашего рынка, а вот такой Luxe [казахстанский] – один из лучших вариантов. Тканевый салон, не такая крутая приборка, зато все русифицировано и греется. Движок, который у нас на рынке более десяти лет, есть CarPlay/Android Auto», – рассказал менеджер салона.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 7
10.10.2024
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-26