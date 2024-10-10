Названы любопытные отличия между Kia Sportage из Китая и Казахстана

Дилеры перечислили главные отличия Kia Sportage китайской и казахстанской сборки

Новые Kia Sportage поставляют в Россию и из Китая, и из Казахстана, но эти машины заметно различаются. Дилеры перечислили нюансы кроссоверов, поставляемых из двух стран.

Kia Sportage

Что касается цен, то китайский кроссовер заметно дешевле казахстанского. Первый стоит 4,09 млн рублей (со скидками за кредит и trade-in стоимость составит 3,49 млн рублей), второй – 4,55 и 3,97 млн рублей соответственно.

Обе машины полноприводные, но у «китайца» намного более мощный мотор (2,0-литровый турбированный выдает 236 л. с.) и 8-ступенчатая АКП. При этом у машины из Казахстана проверенная связка из 2,0-литрового 150-сильного двигателя и 6-ступенчатого автомата. Сильно различаются машины в плане оснащения.

Kia Sportage

«Это уже полностью русифицированный автомобиль [из Казахстана] со всеми подогревами. В китайском нет подогревов всего, за исключением заднего стекла, – ни зеркал, ни руля, ни сидений. Но доустановить мы можем. "Китайцы" меньше подходят для нашего рынка, а вот такой Luxe [казахстанский] – один из лучших вариантов. Тканевый салон, не такая крутая приборка, зато все русифицировано и греется. Движок, который у нас на рынке более десяти лет, есть CarPlay/Android Auto», – рассказал менеджер салона.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews