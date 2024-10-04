Начало торговой войны? Евросоюз введет пошлины против электромобилей из Китая

Еврокомиссия: страны Евросоюза одобрили введение пошлин на электрокары из Китая

Страны Евросоюза одобрили пошлины на электромобили китайского производства, предложенные Еврокомиссией. При этом Брюссель и Пекин до конца октября будут искать альтернативное решения по этому вопросу. Такое заявление распространила Еврокомиссия.

«Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов», – говорится в тексте документа.

Отмечается, также, что «параллельно ЕС и Китай продолжают интенсивно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с Всемирной торговой организацией (ВТО)».

Окончательное решение по этому вопросу опубликуют в официальном журнале Евросоюза сразу же, как оно будет принято, но не позднее 30 октября 2024 года.

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Источник: reuters.com