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Начало торговой войны? Евросоюз введет пошлины против электромобилей из Китая

Еврокомиссия: страны Евросоюза одобрили введение пошлин на электрокары из Китая

Страны Евросоюза одобрили пошлины на электромобили китайского производства, предложенные Еврокомиссией. При этом Брюссель и Пекин до конца октября будут искать альтернативное решения по этому вопросу. Такое заявление распространила Еврокомиссия.

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«Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов», – говорится в тексте документа.

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Отмечается, также, что «параллельно ЕС и Китай продолжают интенсивно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с Всемирной торговой организацией (ВТО)».

Окончательное решение по этому вопросу опубликуют в официальном журнале Евросоюза сразу же, как оно будет принято, но не позднее 30 октября 2024 года.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
04.10.2024
Фото:Unsplash
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