Какие шины лучше и что с ценами? Мы выбрали для вас отличные марки

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Водителям назвали топ-5 шин китайских шин, не уступающих по качеству европейским

После ухода зарубежных брендов из России на авторынке появились шины китайского производства. Эксперты проанализировали ситуацию в этом сегменте и составили топ-5 марок от производителей из Китая. При отборе учитывались такие параметры, как сцепные свойства, длина тормозного пути, уровень шума и вибрация, износостойкость, а также экономичность с точки зрения расхода топлива и стоимость.

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Таким образом, специалисты рекомендуют российским автовладельцам перед заменой сезонных покрышек обратить внимание на следующие марки: Triangle, Doublestar, Sailun, Leao и Landsai.

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Все перечисленные бренды имеют ряд сертификатов, подтверждающих их качество, а при их производстве используется современное оборудование. По качеству китайские покрышки не уступают европейским аналогам, а по цене они в разы доступнее.

Например, шины Triangle используются на автомобилях, представляющих Китай в известном ралли-рейде «Дакар», а Doublestar предлагает на рынке России линейку от ультрабюджетных до специализированных для бездорожья, цены стартуют от 1,5 тыс. рублей за колесо.

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Качество шин Sailun российские автовладельцы уже оценили по достоинству, в подтверждение их качества свидетельствует первое место по объему продаж среди китайских брендов. Что касается бренда Leao, то у них есть свой уникальный полигон для испытаний шин, причем там тестируются BMW, Mercedes, Toyota и Volkswagen. Landsail на фоне конкурентов выделяется тем, что выпускает шины также для гражданских самолетов.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / creativeart
04.10.2024
Фото:freepik / creativeart
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