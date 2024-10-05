Skoda обновила один самых популярных своих кроссоверов

Представлен кроссовер Skoda Karoq 2025 модельного года в двух версиях

Skoda представила обновленный кроссовер Karoq 2025 модельного года, который уже доступен в двух вариантах комплектации по цене от 21 300 до 22 000 долларов. Новинка, выпускаемая на совместном предприятии SAIC Volkswagen, не претерпела кардинальных изменений в дизайне, сохранив узнаваемый стиль текущей модели.

Skoda Karoq 2025

Skoda Karoq 2025 доступен в трех цветовых вариантах: Obsidian Black (черный), Polar White (белый) и Sea Sand Gold (золотисто-песочный). Автомобиль получил стильные 18-дюймовые диски, которые придают ему современный и динамичный вид.

В салоне Skoda Karoq 2025 царит атмосфера комфорта и современности. 8-дюймовая ЖК-панель приборов обеспечивает водителю необходимую информацию, а 9-дюймовый центральный экран управления позволяет легко и удобно взаимодействовать с различными функциями автомобиля. Для отделки салона используется перфорированная кожа, что придает ему премиальный вид.

Интерьер Skoda Karoq 2025

Новинка оснащена встроенной системой автоматической парковки PLA третьего поколения, которая облегчает процесс парковки в стесненных условиях. Электрическая крышка багажника обеспечивает удобство при погрузке и разгрузке вещей.

Skoda Karoq 2025 имеет габариты 4490 x 1877 x 1675 мм, а колесная база составляет 2688 мм. Обе версии автомобиля оснащены двигателем 1,4 л с максимальной мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм.

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Источник: ITHome