Skoda обновила один самых популярных своих кроссоверов
Skoda представила обновленный кроссовер Karoq 2025 модельного года, который уже доступен в двух вариантах комплектации по цене от 21 300 до 22 000 долларов. Новинка, выпускаемая на совместном предприятии SAIC Volkswagen, не претерпела кардинальных изменений в дизайне, сохранив узнаваемый стиль текущей модели.
Skoda Karoq 2025 доступен в трех цветовых вариантах: Obsidian Black (черный), Polar White (белый) и Sea Sand Gold (золотисто-песочный). Автомобиль получил стильные 18-дюймовые диски, которые придают ему современный и динамичный вид.
В салоне Skoda Karoq 2025 царит атмосфера комфорта и современности. 8-дюймовая ЖК-панель приборов обеспечивает водителю необходимую информацию, а 9-дюймовый центральный экран управления позволяет легко и удобно взаимодействовать с различными функциями автомобиля. Для отделки салона используется перфорированная кожа, что придает ему премиальный вид.
Новинка оснащена встроенной системой автоматической парковки PLA третьего поколения, которая облегчает процесс парковки в стесненных условиях. Электрическая крышка багажника обеспечивает удобство при погрузке и разгрузке вещей.
Skoda Karoq 2025 имеет габариты 4490 x 1877 x 1675 мм, а колесная база составляет 2688 мм. Обе версии автомобиля оснащены двигателем 1,4 л с максимальной мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: ITHome