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Skoda обновила один самых популярных своих кроссоверов

Представлен кроссовер Skoda Karoq 2025 модельного года в двух версиях

Skoda представила обновленный кроссовер Karoq 2025 модельного года, который уже доступен в двух вариантах комплектации по цене от 21 300 до 22 000 долларов. Новинка, выпускаемая на совместном предприятии SAIC Volkswagen, не претерпела кардинальных изменений в дизайне, сохранив узнаваемый стиль текущей модели.

Skoda Karoq 2025
Skoda Karoq 2025
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Skoda Karoq 2025 доступен в трех цветовых вариантах: Obsidian Black (черный), Polar White (белый) и Sea Sand Gold (золотисто-песочный). Автомобиль получил стильные 18-дюймовые диски, которые придают ему современный и динамичный вид.

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В салоне Skoda Karoq 2025 царит атмосфера комфорта и современности. 8-дюймовая ЖК-панель приборов обеспечивает водителю необходимую информацию, а 9-дюймовый центральный экран управления позволяет легко и удобно взаимодействовать с различными функциями автомобиля. Для отделки салона используется перфорированная кожа, что придает ему премиальный вид.

Интерьер Skoda Karoq 2025
Интерьер Skoda Karoq 2025

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Новинка оснащена встроенной системой автоматической парковки PLA третьего поколения, которая облегчает процесс парковки в стесненных условиях. Электрическая крышка багажника обеспечивает удобство при погрузке и разгрузке вещей.

Skoda Karoq 2025 имеет габариты 4490 x 1877 x 1675 мм, а колесная база составляет 2688 мм. Обе версии автомобиля оснащены двигателем 1,4 л с максимальной мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм.

Skoda Karoq 2025
Skoda Karoq 2025
Skoda Karoq 2025
Интерьер Skoda Karoq 2025

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 7
05.10.2024
Фото:ITHome
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Отзывы о Skoda Karoq ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6