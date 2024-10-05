Новая Toyota Camry появилась у дилеров: известны комплектации и цены

На рынок Казахстана официально вышла Toyota Camry V80 по цене 3,7 млн рублей

Новая Toyota Camry, принадлежащая к восьмому поколению (V80), официально появилась в Казахстане, предлагая покупателям стильный дизайн, улучшенные характеристики и богатый набор опций.

Toyota Camry V80

В Казахстане новая Camry предлагается в трёх комплектациях.

В базовой комплектации Camry оснащена бензиновым мотором объемом 2.5 литра, развивающим мощность 204 л. с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В числе опций — тканевая отделка салона, кресла с подогревом, цифровая панель приборов и 17-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, колесные диски посадочным диаметром 17 дюймов, а также адаптивный круиз-контроль. Цена - 18,8 млн тенге (3,7 млн рублей).

Средняя комплектация Camry оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора объемом 2.5 литра (мощностью 186 л.с.), вариатора и электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 230 л.с. Цена - 21,8 млн тенге (4,3 млн рублей).

Максимальная комплектация Camry предлагает также кожаную отделку салона, вентиляцию передних кресел и камеру кругового обзора. Стоимость данной комплектации составляет 23,8 млн тенге (4,7 млн рублей).

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Источник: Toyota Казахстан