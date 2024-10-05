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На рынок Казахстана официально вышла Toyota...

Новая Toyota Camry появилась у дилеров: известны комплектации и цены

На рынок Казахстана официально вышла Toyota Camry V80 по цене 3,7 млн рублей

Новая Toyota Camry, принадлежащая к восьмому поколению (V80), официально появилась в Казахстане, предлагая покупателям стильный дизайн, улучшенные характеристики и богатый набор опций.

Toyota Camry V80
Toyota Camry V80
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В Казахстане новая Camry предлагается в трёх комплектациях.

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В базовой комплектации Camry оснащена бензиновым мотором объемом 2.5 литра, развивающим мощность 204 л. с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В числе опций — тканевая отделка салона, кресла с подогревом, цифровая панель приборов и 17-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, колесные диски посадочным диаметром 17 дюймов, а также адаптивный круиз-контроль. Цена - 18,8 млн тенге (3,7 млн рублей).

Средняя комплектация Camry оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора объемом 2.5 литра (мощностью 186 л.с.), вариатора и электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 230 л.с. Цена - 21,8 млн тенге (4,3 млн рублей).

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Максимальная комплектация Camry предлагает также кожаную отделку салона, вентиляцию передних кресел и камеру кругового обзора. Стоимость данной комплектации составляет 23,8 млн тенге (4,7 млн рублей).

Источник: Toyota Казахстан

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 4
05.10.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-12