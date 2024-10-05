Популярный на российском рынке кроссовер получил новую комплектацию

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EXEED VX в новой комплектации Prestige начал поступать российским дилерам

Полноразмерный внедорожник EXEED VX, завоевавший популярность на российском рынке, обзавелся новой комплектацией Prestige, которая уже начала поступать к дилерам. Первыми ее получили в «Санрайз Групп Пискаревский», что сигнализирует о начале доступности этой комплектации для всех желающих.

EXEED VX
EXEED VX
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Новая версия Prestige стала начальной из трех доступных комплектаций EXEED VX, что существенно снижает порог входа для потенциальных покупателей. Это делает полноразмерный внедорожник более доступным на рынке, расширяя аудиторию бренда EXEED.

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По мнению Михаила Попова, директора по продажам и маркетингу компании «Санрайз Групп», появление версии Prestige сделает EXEED VX более доступным для российских покупателей. Он уверен, что доля продаж этой комплектации может достичь 40% от общего объема продаж модели.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 4
05.10.2024
Фото:Exeed
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Отзывы о Exeed VX ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
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