Популярный на российском рынке кроссовер получил новую комплектацию

EXEED VX в новой комплектации Prestige начал поступать российским дилерам

Полноразмерный внедорожник EXEED VX, завоевавший популярность на российском рынке, обзавелся новой комплектацией Prestige, которая уже начала поступать к дилерам. Первыми ее получили в «Санрайз Групп Пискаревский», что сигнализирует о начале доступности этой комплектации для всех желающих.

EXEED VX

Новая версия Prestige стала начальной из трех доступных комплектаций EXEED VX, что существенно снижает порог входа для потенциальных покупателей. Это делает полноразмерный внедорожник более доступным на рынке, расширяя аудиторию бренда EXEED.

По мнению Михаила Попова, директора по продажам и маркетингу компании «Санрайз Групп», появление версии Prestige сделает EXEED VX более доступным для российских покупателей. Он уверен, что доля продаж этой комплектации может достичь 40% от общего объема продаж модели.

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Источник: Автостат