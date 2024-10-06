Колесный ДТ-75? Был и такой!

Блогер рассказал о малоизвестных модификациях советского трактора ДТ-75

ДТ-75 – безусловная легенда, самый массовый трактор Советского Союза. С 1962 по 2009 годы на Волгоградском тракторном заводе было выпущено около 2,7 млн таких тракторов, что навсегда сделало его очень узнаваемой машиной. Но вот о его многочисленных модификациях, некоторые из которых весьма серьезно отошли от базовой конструкции, известно гораздом меньше. О них сегодня и поговорим.

Одним из интересных вариантов был разработанный в конце 1980-х прототип ДТ-75КП, в котором гусеничный движитель заменили на три пары неуправляемых колес на торсионной подвеске. Как же осуществлялся поворот? Очень просто – авторы проекта сохранили бортовой принцип, машина по-прежнему поворачивала за счет торможения бортов.

Через это удалось добиться существенной унификации с базовой моделью, а главное – получить вариант «семдесят пятого», который не разрушал дорожное покрытие и мог двигаться по дорогам общего пользования. Однако маневренность по сравнению с обычными колесными такторами получилась хуже... Увы, руководство завода перспективы в такой технике не увидело. Но попытки поставить ДТ-75 на колеса на этом не прекратились. Смотрим!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ