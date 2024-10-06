Опубликованы фото совершенно нового доступного кроссовера Skoda

1 октября Skoda представила компактный электрический кроссовер Elroq

Чешский автопроизводитель Skoda представил миру свой новый электромобиль – Elroq. Модель позиционируется как самый доступный электрокроссовер в своем сегменте, учитывая размер батареи и богатую стандартную комплектацию. Elroq, который дебютировал 1 октября, уже доступен для заказа по цене от 31 500 фунтов стерлингов в Великобритании и около 33 000 евро в континентальной Европе.

Skoda Elroq

Elroq имеет габариты 4488 х 1884 х 1625 мм при колесной базе 2765 мм. Это делает его на 98 мм длиннее Karoq и на 127 мм больше по колесной базе.

Внешний вид Elroq отличается современным дизайном, характерным для последних моделей Skoda. В передней части выделяется фирменная решетка радиатора, а в задней - стильные задние фонари.

В салоне Elroq вас ждет минималистичный дизайн с небольшим цифровым щитком приборов, рулевым колесом с логотипом Skoda, 13-дюймовой информационно-развлекательной системой и опциональным проекционным дисплеем дополненной реальности.

Интерьер Skoda Elroq

Одной из главных особенностей является голосовой помощник Laura, интегрированный с ChatGPT. Это позволяет ей отвечать на общие вопросы, а также управлять информационно-развлекательными системами, навигацией и климат-контролем.

Elroq построен на платформе MEB и предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов.

Skoda Elroq

Elroq 50 – базовая модель с аккумулятором на 55 кВтч и задним электромотором мощностью 168 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Разгон до 100 км/ч за 9 секунд, максимальная скорость 160 км/ч, запас хода до 375 км.

Elroq 60 – это более мощная модификация с аккумулятором на 63 кВтч, что увеличивает запас хода до более чем 400 км. Мощность двигателя составляет 201 л.с., крутящий момент 310 Нм. Максимальная скорость остается на уровне 160 км/ч.

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Источник: Skoda