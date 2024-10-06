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Самый долговечный седан Toyota в мире появился на российском рынке

У российских дилеров появились седаны Toyota Avalon по цене от 3,6 млн рублей

В России появился новый игрок на рынке седанов – Toyota Avalon. Эта модель, известная своей долговечностью и комфортом, стала доступна для отечественных автолюбителей благодаря параллельному импорту.

Toyota Avalon
Toyota Avalon
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Цены на Toyota Avalon стартуют от 3 600 000 рублей за версию с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 178 л. с. и вариатором Direct Shift. Эта комплектация, по предварительной информации, включает в себя датчики света и контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, светодиодную оптику, мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем, люк в крыше и 17-дюймовые литые диски.

Toyota Avalon
Toyota Avalon

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За 3 650 000 рублей можно приобрести Avalon 2022 года выпуска с 2,0-литровым двигателем у официального дилера Toyota в Саратове.

Версия с 2,5-литровым двигателем мощностью 209 л.с. и 8-ступенчатым автоматом обойдется дороже – от 3 925 000 рублей. Такой седан можно заказать с доставкой до Благовещенска. В Оренбурге Avalon с 2,5-литровым мотором продают за 3 950 000 рублей.

Интерьер Toyota Avalon
Интерьер Toyota Avalon

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Toyota Avalon – это не просто аналог ушедшей с российского рынка Camry. Он превосходит ее по размеру: длина Avalon составляет 4990 мм, что на 105 мм больше, чем у Camry. Колесная база Avalon также больше на 45 мм – 2870 мм. Несмотря на то, что оба седана построены на одной модульной платформе, Avalon отличается более внушительными габаритами, что делает его более просторным и комфортным.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
06.10.2024
Фото:Toyota
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