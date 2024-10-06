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В Россию привезли новый надежный седан Toyota по цене Весты

На российском рынке появились новые седаны Toyota Vios по цене 1,99 млн рублей

В России появился на вторичном рынке компактный седан Toyota Vios. Один экземпляр этой модели выставлен на продажу в Москве за 1 990 000 рублей. Цена, которая, как ни странно, сопоставима с новой LADA Vesta Cross.

Toyota Vios
Toyota Vios
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Toyota Vios – это автомобиль, который уже успел завоевать любовь азиатских таксистов. Его надежность и неприхотливость легендарны. В России же этот седан был доступен лишь в кратковременные периоды. Сейчас же перед нами редкая возможность завладеть японским автомобилем с проверенной временем репутацией.

Интерьер Toyota Vios
Интерьер Toyota Vios

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За 1 990 000 рублей покупатель получает седан с 1,5-литровым 109-сильным двигателем, работающим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектация, судя по фотографиям, стандартная: тканевая обивка сидений, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал. Руль пластиковый, мультифункциональные кнопки находятся только на одной спице. Приборная панель – аналоговая.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 10
06.10.2024
Фото:Toyota
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