В Россию привезли новый надежный седан Toyota по цене Весты

На российском рынке появились новые седаны Toyota Vios по цене 1,99 млн рублей

В России появился на вторичном рынке компактный седан Toyota Vios. Один экземпляр этой модели выставлен на продажу в Москве за 1 990 000 рублей. Цена, которая, как ни странно, сопоставима с новой LADA Vesta Cross.

Toyota Vios

Toyota Vios – это автомобиль, который уже успел завоевать любовь азиатских таксистов. Его надежность и неприхотливость легендарны. В России же этот седан был доступен лишь в кратковременные периоды. Сейчас же перед нами редкая возможность завладеть японским автомобилем с проверенной временем репутацией.

Интерьер Toyota Vios

За 1 990 000 рублей покупатель получает седан с 1,5-литровым 109-сильным двигателем, работающим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектация, судя по фотографиям, стандартная: тканевая обивка сидений, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал. Руль пластиковый, мультифункциональные кнопки находятся только на одной спице. Приборная панель – аналоговая.

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Источник: Автоновости дня