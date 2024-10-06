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Достойный аналог Ларгуса: в России появился новый семейный минивэн

В Россию привезли новый минивэн Renault Express по цене дешевле 3 млн рублей

В России появился новый игрок на рынке семейных автомобилей – Renault Express. Этот компактный вэн привлекает внимание не только доступной ценой, но и интересным сочетанием практичности, простоты и узнаваемого дизайна.

Renault Express
Renault Express
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Внутри Renault Express царит атмосфера знакомого комфорта. Салон практически полностью позаимствован у популярного Dacia/Renault Duster. Это означает, что вы получите тот же мультифункциональный руль с кожаной подушкой, современную медиасистему EasyLink с 8-дюймовым экраном (на некоторых машинах уже русифицированную) и привычные элементы интерьера.

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Ключевой особенностью Renault Express являются сдвижные двери, которые открывают доступ в просторный салон. Ширина проема дверей достигает практически метра, что значительно облегчает посадку и высадку пассажиров. Внутреннее пространство организовано в два ряда: на втором ряду размещен трехместный диван, разделенный в пропорции 60:40. Сложив задний ряд, вы получите ровный пол и внушительный багажник объемом 3000 литров (в стандартном варианте – 800 литров).

Renault Express оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, развивающим мощность 108 лошадиных сил. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Автоматическая трансмиссия, доступная для Duster и других моделей Renault, в Express отсутствует.

Renault Express
Renault Express

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На российском рынке Renault Express уже доступен по цене от 2 950 000 рублей. За эти деньги вы получаете автомобиль 2023 года выпуска в максимальной комплектации, включающей камеру заднего вида, передние и задние парктроники, электростеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала, комбинированную отделку салона и круиз-контроль.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 13
06.10.2024
Фото:Renault
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