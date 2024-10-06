Знаменитый Логан отметил юбилей особой версией

Седан Dacia Logan получил новую версию в честь 20-летнего юбилея

В сентябре 2004 года на европейском рынке дебютировал Dacia Logan, положив начало истории легендарного бюджетного седана. Прошло два десятилетия, и за это время более 1,28 миллиона Logan нашли своих владельцев в Европе. В честь этой знаменательной даты Dacia выпустила ограниченную серию седанов под названием XX, которая стала самой дорогой комплектацией в истории модели.

Dacia Logan XX

Спецверсия Dacia Logan XX выпускается ограниченным тиражом в 4000 экземпляров, что делает ее еще более привлекательной для коллекционеров. Цена за такой автомобиль начинается от 16 тысяч евро (около 1,68 миллиона рублей), что делает его самой дорогой комплектацией в линейке Logan.

Несмотря на премиальную цену, Logan XX сохраняет свою доступность в плане технических характеристик. Он комплектуется теми же трехцилиндровыми 1,0-литровыми турбомоторами, работающими на бензине или сжиженном газе, что и обычные версии.

Главной особенностью Dacia Logan XX является его эксклюзивный дизайн. Автомобиль выделяется 16-дюймовыми легкосплавными дисками, черными корпусами зеркал заднего вида, специальными шильдиками XX на крышке багажника, порогах, зеркалах, центральном тоннеле и спинках кресел. В качестве уникальной опции предлагается черная крыша за 240 евро, что добавляет автомобилю спортивный характер.

Dacia Logan XX

Спецверсия Dacia Logan XX предлагает богатое оснащение без дополнительных затрат. В стандартную комплектацию входят за климат-контроль, медиасистему с тачскрином и навигацией, кнопку запуска двигателя, светодиодную оптику и другие опции.

Dacia Logan XX

В сентябре 2023 года появились слухи о том, что новый Logan может вернуться на российский рынок под маркой XCite. Однако АвтоВАЗ опроверг информацию о возможности организации сборки бюджетных автомобилей Renault в России. Несмотря на это, на заводе продолжаются испытания другой французской модели – Sandero Stepway, которая, к сожалению, пока недоступна на российском рынке.

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Источник: Dacia