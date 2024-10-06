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Знаменитый Логан отметил юбилей особой версией

Седан Dacia Logan получил новую версию в честь 20-летнего юбилея

В сентябре 2004 года на европейском рынке дебютировал Dacia Logan, положив начало истории легендарного бюджетного седана. Прошло два десятилетия, и за это время более 1,28 миллиона Logan нашли своих владельцев в Европе. В честь этой знаменательной даты Dacia выпустила ограниченную серию седанов под названием XX, которая стала самой дорогой комплектацией в истории модели.

Dacia Logan XX
Dacia Logan XX
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Спецверсия Dacia Logan XX выпускается ограниченным тиражом в 4000 экземпляров, что делает ее еще более привлекательной для коллекционеров. Цена за такой автомобиль начинается от 16 тысяч евро (около 1,68 миллиона рублей), что делает его самой дорогой комплектацией в линейке Logan.

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Несмотря на премиальную цену, Logan XX сохраняет свою доступность в плане технических характеристик. Он комплектуется теми же трехцилиндровыми 1,0-литровыми турбомоторами, работающими на бензине или сжиженном газе, что и обычные версии.

Главной особенностью Dacia Logan XX является его эксклюзивный дизайн. Автомобиль выделяется 16-дюймовыми легкосплавными дисками, черными корпусами зеркал заднего вида, специальными шильдиками XX на крышке багажника, порогах, зеркалах, центральном тоннеле и спинках кресел. В качестве уникальной опции предлагается черная крыша за 240 евро, что добавляет автомобилю спортивный характер.

Dacia Logan XX
Dacia Logan XX

Спецверсия Dacia Logan XX предлагает богатое оснащение без дополнительных затрат. В стандартную комплектацию входят за климат-контроль, медиасистему с тачскрином и навигацией, кнопку запуска двигателя, светодиодную оптику и другие опции.

Dacia Logan XX
Dacia Logan XX

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В сентябре 2023 года появились слухи о том, что новый Logan может вернуться на российский рынок под маркой XCite. Однако АвтоВАЗ опроверг информацию о возможности организации сборки бюджетных автомобилей Renault в России. Несмотря на это, на заводе продолжаются испытания другой французской модели – Sandero Stepway, которая, к сожалению, пока недоступна на российском рынке.

Источник: Dacia

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Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 15
06.10.2024
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Logan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5