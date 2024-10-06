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Эксперты подсчитали среднюю стоимость нового автомобиля в России

Средняя стоимость нового автомобиля на рынке РФ в сентябре снизилась на 2,3%

Сентябрь 2024 года стал особым для российского автомобильного рынка, отметив падение средней стоимости новых автомобилей на 2,3%. Согласно данным «Авто.ру Оценка», усреднённая цена на автомобиль в этом месяце составила 3,56 млн рублей.

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Если сравнивать с сентябрем 2023 года, то средняя цена нового автомобиля снизилась на 286 тыс. рублей.

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Лидером по снижению цен стал Hyundai Santa Fe, снизивший стоимость на 6%, при этом средняя цена кроссовера составила 6 млн рублей. Hongqi HS5 вернулся к цене 4,41 млн рублей, показав снижение на 5%.

В число моделей с наибольшим падением также вошли:

  • Jetta VS5 (-3,8%; 2,9 млн рублей)
  • FAW Bestune T77 (-3,3%; 2,81 млн рублей)
  • Omoda C5 (-2,5%; 2,77 млн рублей)

Некоторые автомобили подорожали. Haval F7 и Lixiang L9 прибавили по 6%, цены составили 3,2 млн и 8,75 млн рублей соответственно.

Источник: Прайм

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 30
06.10.2024
Фото:Depositphotos
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