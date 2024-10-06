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Просторный салон, приличная динамика, красивый дизайн – новый седан дешевле 3 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях седана Changan Lamore

Глядя на российский авторынок последние два года, складывается ощущение, что он на 100% заполнен китайскими кроссоверами. Хотя захват произошел раньше. Было время, когда кроме Гранты и Весты седанов не было.

С приходом обилия китайских брендов все изменилось. На данный момент ошибочно полагать, что седаны отсутствуют. Они есть, и в не таком уж маленьком количестве. Эксперт «За рулём» Юрий Тимкин отобрал несколько достойных новых седанов из Поднебесной, одним из которых является Changan Lamore.

Changan Lamore
Changan Lamore
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Если остальные фигурирующие в этой подборке модели стараются выглядеть солидно и богато, то дизайн Lamore выполнен в ином ключе. Плотно сбитый и как бы приплюснутый силуэт, узкие фары, безрамочная радиаторная решетка – этот Changan больше похож не на седан, а на четырехдверное купе.

Однако технически спортивная нотка никак не поддерживается. Lamore предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. Он обеспечивает уверенное, но отнюдь не искрометное ускорение. Максимальная скорость – 200 км/ч. Управляемость бодрая – активному маневрированию Lamore не противится.

Интерьер опять-таки нетривиальный. Руль приплюснут по верхней и нижней хорде, а на панель приборов смотришь поверх обода. Вместо центральной консоли – большой вертикальный экран. Жаль только, что русификации нет. Да и с обогревами туговато – им оборудовано только водительское кресло. Для машины стоимостью 2,79 млн рублей отсутствие теплых опций оправдать трудно.

Changan Lamore

Еще несколько достойных просторных седанов с богатым оснащением, предлагаемых на российском рынке, ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Changan
Количество просмотров 23
06.10.2024
Фото:Changan
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