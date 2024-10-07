До конца 2024 года запустят движение по новым участкам трассы М-12 «Восток»

Кабмин: на завершение строительства 4 участков трассы М-12 выделят ₽9 млрд

Строительство и реконструкция четырех участков автодорог для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга идут с опережением, для завершения работ выделено 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции двух участков дорог на территории Республики Татарстан.

Благодаря реализации этого проекта в сфере транспортной инфраструктуры, до конца 2024 года запустят движение по новым участкам дорог, которые вместе с трассой М-12 «Восток» станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Данное распоряжение кабмина будет способствовать исполнению поручения президента РФ Владимира Путина в части увеличения темпов строительства скоростной автомобильной трассы по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань и ее продления до Екатеринбурга. Это поручение российский лидер дал соответствующим ведомствам по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2021 году. Правительство рассмотрело и одобрило этот вопрос в ходе очередного заседания кабина з октября 2024 года.

Все работы по строительству дороги реализуются в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: government.ru