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До конца 2024 года запустят движение по новым участкам трассы М-12 «Восток»

Кабмин: на завершение строительства 4 участков трассы М-12 выделят ₽9 млрд

Строительство и реконструкция четырех участков автодорог для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга идут с опережением, для завершения работ выделено 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

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Речь идет о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции двух участков дорог на территории Республики Татарстан.

Благодаря реализации этого проекта в сфере транспортной инфраструктуры, до конца 2024 года запустят движение по новым участкам дорог, которые вместе с трассой М-12 «Восток» станут частью международного транспортного коридора «Россия».

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Данное распоряжение кабмина будет способствовать исполнению поручения президента РФ Владимира Путина в части увеличения темпов строительства скоростной автомобильной трассы по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань и ее продления до Екатеринбурга. Это поручение российский лидер дал соответствующим ведомствам по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2021 году. Правительство рассмотрело и одобрило этот вопрос в ходе очередного заседания кабина з октября 2024 года.

Все работы по строительству дороги реализуются в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
07.10.2024
Фото:Wikimedia
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