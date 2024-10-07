С доставкой на дом: на маркетплейсе начали продавать среднеразмерный кроссовер

Xcite X-Cross 7 с гарантией от производителя теперь можно купить онлайн

Продажи автомобилей российского бренда Xcite стартовали на онлайн-сервисе Wildberries, в частности, начиная с октября текущего года маркетплейс продает кроссовер Xcite X-Cross 7.

«Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7», – уточнили в пресс-службе компании.

На текущем этапе автомобиль могут приобрести пока только жители Москвы, но компания намерена расширить географию продаж модели и на другие регионы России.

Отмечается, что оформление покупки возможно по предоплате посредством банковской карты, привязанной к профилю покупателя. После внесения оплаты с автовладельцем связывается менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования точного адреса доставки.

Xcite X-Cross 7

На приобретенные на Wildberries автомобили действует гарантия производителя: три года эксплуатации или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили в пресс-службе.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ria.ru