С доставкой на дом: на маркетплейсе начали продавать среднеразмерный кроссовер
Продажи автомобилей российского бренда Xcite стартовали на онлайн-сервисе Wildberries, в частности, начиная с октября текущего года маркетплейс продает кроссовер Xcite X-Cross 7.
«Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7», – уточнили в пресс-службе компании.
На текущем этапе автомобиль могут приобрести пока только жители Москвы, но компания намерена расширить географию продаж модели и на другие регионы России.
Отмечается, что оформление покупки возможно по предоплате посредством банковской карты, привязанной к профилю покупателя. После внесения оплаты с автовладельцем связывается менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования точного адреса доставки.
На приобретенные на Wildberries автомобили действует гарантия производителя: три года эксплуатации или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили в пресс-службе.
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Источник: ria.ru