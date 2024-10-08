#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Высокая жизнестойкость, минимум неполадок — надежный японский хэтч за 800 тыс. рублей
8 октября
Высокая жизнестойкость, минимум неполадок — надежный японский хэтч за 800 тыс. рублей
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...
В отпуск на экзотические острова лучше ехать осенью
8 октября
В отпуск на экзотические острова лучше ехать осенью
Туроператоры рассказали россиянам, почему...
ВАЗ‑1111 Ока (микролитражки выпускали также КАМАЗ и СеАЗ) – переднеприводный автомобиль длиной всего 3200 мм, с колесной базой 2180 мм. Снаряженная масса 635 кг соответствовала зарубежным аналогам и свидетельствовала о высокой весовой культуре советского автомобиля. На компакте применили 12‑дюймовые колеса. Автомобиль выпускали только с трехдверным кузовом. Позднее появились малосерийные грузовые версии.
8 октября
Есть компакт! Наша Ока и ее японские одноклассники
«За рулем» сравнил ВАЗ‑1111 Ока с Daihatsu...

Высокая жизнестойкость, минимум неполадок — надежный японский хэтч за 800 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Nissan Note с пробегом

Если вы ищете хэтчбек на вторичном рынке с пробегом до 200 тыс. км, то важно понимать, что не все иномарки одинаково живучи. В этом смысле японские автомобили дадут фору многим, поэтому эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает присмотреться к Nissan Note.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В России за хорошо сохранившиеся автомобили просят до 1,2 млн рублей, но большая часть укладывается в 800 тысяч. И пока еще можно найти экземпляры 11-13 лет с пробегом менее 150 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Все вариации славны высокой жизнестойкостью при минимуме неполадок. Мотор 1.4 (88 л. с.) сочетается только с механикой Renault JH3 (применялась на Весте и Ларгусе). Мотор 1.6 (110 л. с.) – с ней же или исключительно живучим четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco RE4F03A (ставили на Гранту).

Оба двигателя до 150 тысяч км обычно не подводят, затем сказываются износ цепного привода ГРМ и накопление нагара.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кузов отличается высокой устойчивостью к коррозии. Однако передняя подвеска имеет свои слабости: опорные подшипники стоек и сайлентблоки нужно менять каждые 40-60 тысяч км. Это один из двух основных недостатков модели, наряду с небольшим багажником. С другой стороны, Note легко ремонтируется, и проблем с запчастями не возникает.

О других шести лучших некитайских хэтчбеках читайте по ссылке.

Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
08.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Note

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв