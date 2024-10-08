Высокая жизнестойкость, минимум неполадок — надежный японский хэтч за 800 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Nissan Note с пробегом

Если вы ищете хэтчбек на вторичном рынке с пробегом до 200 тыс. км, то важно понимать, что не все иномарки одинаково живучи. В этом смысле японские автомобили дадут фору многим, поэтому эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает присмотреться к Nissan Note.

В России за хорошо сохранившиеся автомобили просят до 1,2 млн рублей, но большая часть укладывается в 800 тысяч. И пока еще можно найти экземпляры 11-13 лет с пробегом менее 150 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Все вариации славны высокой жизнестойкостью при минимуме неполадок. Мотор 1.4 (88 л. с.) сочетается только с механикой Renault JH3 (применялась на Весте и Ларгусе). Мотор 1.6 (110 л. с.) – с ней же или исключительно живучим четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco RE4F03A (ставили на Гранту).

Оба двигателя до 150 тысяч км обычно не подводят, затем сказываются износ цепного привода ГРМ и накопление нагара.

Кузов отличается высокой устойчивостью к коррозии. Однако передняя подвеска имеет свои слабости: опорные подшипники стоек и сайлентблоки нужно менять каждые 40-60 тысяч км. Это один из двух основных недостатков модели, наряду с небольшим багажником. С другой стороны, Note легко ремонтируется, и проблем с запчастями не возникает.

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