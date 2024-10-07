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Стало известно, когда камеры начнут штрафовать водителей без ОСАГО
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Стало известно, когда камеры начнут штрафовать водителей без ОСАГО
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Стало известно, когда камеры начнут штрафовать водителей без ОСАГО

С 1 марта стартует эксперимент по проверке ОСАГО по камерам фото- и видеофиксации

С 1 марта 2025 года в России начнется эксперимент по проверке действующих полисов ОСАГО с использованием камер фото- и видеофиксации. Этот проект продлится один год, и водители, не имеющие полиса, будут получать уведомления через портал Госуслуг, однако штрафы за отсутствие ОСАГО в этот период налагаться не будут.

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Эксперимент решили провести после совещания у замглавы правительства Алексея Уварова, и страховое сообщество его поддерживает. Цель — протестировать работу системы и дать возможность водителям подготовиться. Если тестирование пройдет успешно и количество водителей без полиса сократится, его срок может быть сокращен, а затем система будет введена в полноценный режим с наложением штрафов на нарушителей.

В России около 36 миллионов водителей, из которых (по грубым оценкам) 7-10% передвигаются без ОСАГО. Эксперимент поможет выявить районы с наибольшим количеством автовладельцев без полиса, вероятно, это будет заметнее в сельской местности. Также он станет инструментом борьбы с мошенниками, продающими поддельные полисы.

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Генеральный директор НСИС Николай Галушин пояснил, что камеры будут фиксировать весь поток автомобилей. Затем данные будут сопоставляться с информацией о страховании. Если у автомобиля есть действующий полис, фото будет удалено, в противном случае начнется дополнительная проверка.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
07.10.2024
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