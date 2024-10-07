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Время покупок: пятиместный лифтбек с безрамочными дверьми удивил ценой

В Белоруссии стартовали продажи лифтбека Dongfeng eπ 007 по цене от ₽2,5 млн

Продажи лифтбека Dongfeng eπ 007 стартовали на авторынке Белоруссии. Об этом сообщили местные СМИ.

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Новинка представляет собой пятиместный лифтбек с безрамочными дверьми и задним спойлером с электроприводом. Габариты автомобиля: 4880/1895/1460 мм, размер колесной базы – 2915 мм. В салоне eπ 007 есть цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюймов и 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы на платформе Qualcomm Snapdragon 8155.

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Dongfeng eπ 007 предлагается в четырех комплектациях, мощность батареи составляет до 70,26 кВт. ч, запас хода хватит до 1200 км, максимальная скорость ограничена отметкой в 171 км/ч. Для разгона до первой «сотни» автомобилю понадобится 3,9 секунды.

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В список оснащения вошли: аудиосистема с 20 динамиками, фоновая подсветка, беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов мощностью 50 Вт, система распознавания жестов, электрорегулировка и вентиляция передних сидений.

На белорусском рынке цена Dongfeng eπ 007 в зависимости от комплектации стартует от 85 тысяч белорусских рублей (2,5 млн российских рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
Dongfeng eπ 007
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Источник: abw.by

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 11
07.10.2024
Фото:Autohome
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