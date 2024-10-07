Время покупок: пятиместный лифтбек с безрамочными дверьми удивил ценой

В Белоруссии стартовали продажи лифтбека Dongfeng eπ 007 по цене от ₽2,5 млн

Продажи лифтбека Dongfeng eπ 007 стартовали на авторынке Белоруссии. Об этом сообщили местные СМИ.

Новинка представляет собой пятиместный лифтбек с безрамочными дверьми и задним спойлером с электроприводом. Габариты автомобиля: 4880/1895/1460 мм, размер колесной базы – 2915 мм. В салоне eπ 007 есть цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюймов и 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы на платформе Qualcomm Snapdragon 8155.

Dongfeng eπ 007 предлагается в четырех комплектациях, мощность батареи составляет до 70,26 кВт. ч, запас хода хватит до 1200 км, максимальная скорость ограничена отметкой в 171 км/ч. Для разгона до первой «сотни» автомобилю понадобится 3,9 секунды.

В список оснащения вошли: аудиосистема с 20 динамиками, фоновая подсветка, беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов мощностью 50 Вт, система распознавания жестов, электрорегулировка и вентиляция передних сидений.

На белорусском рынке цена Dongfeng eπ 007 в зависимости от комплектации стартует от 85 тысяч белорусских рублей (2,5 млн российских рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Источник: abw.by