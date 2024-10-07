Северный и Южный речные вокзалы — точки притяжения для москвичей и туристов

Ликсутов: в сентябре речные вокзалы Москвы посетили свыше 360 тыс. человек

Северный и Южный речные вокзалы столицы — не только важные транспортные объекты, но и точки притяжения для отдыхающих горожан. Ежемесячно здесь проходят значимые городские события.

В сентябре благодаря теплой погоде удалось массово отпраздновать День знаний, День города и другие праздники, организовать множество спортивных и культурных встреч. За первый осенний месяц речные вокзалы посетили свыше 360 тыс. человек, там было организовано 118 мероприятий.

Сегодня пассажиры по-прежнему могут отправиться в круиз — продолжается сезон речной пассажирской навигации. Все желающие могут ознакомиться с расписанием маршрутов речного транспорта. Впереди запланированы новые интересные события, за анонсами которых можно следить в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Северный и Южный речные вокзалы становятся всё популярнее у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться, в теплое время года теплоходы отправляются в путешествие до 50 городов страны. Мы продолжаем обеспечивать комфорт и организовывать больше интересных мероприятий для посетителей вокзалов, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

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Источник: Дептранс