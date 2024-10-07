В Москве покажут новинки автопрома, которые уже можно купить!

«CarX – 2024»: какие автомобильные новинки увидим на выставке?

С 8 по 10 октября в Москве состоится форум автобизнеса «CarX – 2024», организатором которого является агентство «Автостат», а генеральным информационным партнером – «За рулем». В рамках форума состоится и выставка новинок российского авторынка, с экспонатами которой мы спешим вас и познакомить.

Так, на выставке будет доступен кроссовер Evolute i-Space, который производится на липецком завода «Моторинвест». Этот автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с электромотором: тяговую батарею подзаряжает бензиновый двигатель, в результате суммарная мощность агрегата вырастает до 287 л.с. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком у такого автомобиля составляет 1150 км, при этом заявленный производителем равен 5,5 л на 100 км.

Новый Audi Q3, который тоже будет представлен на выставке, официально к нам в страну не поставляется, но он интересен российскому автолюбителю в первую очередь потому, что является ярким представителем европейской «премиалки». У Audi Q3 – полный привод quattro, мощный двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом (150 л.с.), 7-ступенчатая коробка передач. Экологический стандарт – Евро-6.

«Еще один представитель немецкого автопрома – Volkswagen Talagon – тоже доступен по параллельному импорту. Между тем на сегодня это самый большой среди кроссоверов марки Volkswagen: его длина – 5152 мм, ширина – 2002 мм, высота – 1795 мм. Семиместный SUV способен развивать скорость в 200 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется всего за 9,2 секунды», – рассказали в пресс-службе «CarX – 2024».

Что нового за последние пару лет придумала и внедрила Toyota в любимый россиянами кроссовер RAV4? Увидим на выставке. Известно, что у модели сегодня – новые бензиновые двигатели (2 и 2,5 л), новые коробки передач и новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на каждое из задних колес. А система Multi-terrain Select позволяет адаптировать характеристики машины под разные типы дорожного покрытия.

«Еще один, совершенно новый для россиян, кроссовер корейского происхождения: Hyundai Mufasa. Помимо интересного экстерьера (концепция «чувственной спортивности») и ходовых характеристик, здесь в наличии – 24 интеллектуальные функции в помощь водителю» – отмечают организаторы выставки.

После ухода иностранных брендов с российского рынка специалисты говорили о вероятных поставках к нам иранских машин. На выставке можно будет вживую познакомиться с седаном Iran Khodro Tara, перелицованной версией Peugeot 301. Длина модели составляет 4519 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм. Мотор – бензиновая «четверка» объемом 1,6 литра (113 л.с., 144 Нм). Коробка – 5-ступенчатая МКП, аналогичная Peugeot 301. В версии с АКП используется китайский 6-ступенчатый агрегат, выпускаемый по лицензии Aisin.

Китайский автопром будет представлен на выставке двумя электромобилями – Zeekr 001 и Zeekr 7X. Первый из них уже доказал свою востребованность высокими продажами, со второй же россияне знакомы в меньшей степени. В его экстерьере – те же элегантные линии, что у Zeekr 001. Электромобиль по всем параметрам крупнее Tesla Model Y: в длину 7X достигает 4825 мм, в ширину – 1930 мм, а в высоту – 1656 мм при колесной базе 2925 мм.

Технические характеристики пока раскрывать не будем, а более глубокое знакомство с новинками будет возможно в ходе самого форума.

Все подробности – на официальном сайте carx.ru.