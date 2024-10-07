Повышение тарифов на техосмотр: готовьтесь, автомобилисты

«Коммерсант»: в ближайшие месяцы водителей ожидает подорожание техосмотра

В ряде регионов страны уже началась кампания по ежегодной индексации тарифов техосмотра. Пять субъектов уже повысили цены, а еще два региона планируют сделать это в скором времени.

Установить новые расценки необходимо до 20 декабря текущего года, а обновленные тарифы на техосмотр вступят в силу с 1 января 2025 года. На днях правительства нескольких регионов, включая Еврейскую автономную область и Ростовскую область, опубликовали свежие расценки. Ранее подобные решения были приняты в Ставропольском крае и Тюменской области. Проект новых тарифов подготовили также власти Самарской области и Республики Мордовия. В среднем тарифы вырастут на 7,3-7,4%, при этом самый дешевый техосмотр будет в Тюменской области — 1096 рублей, а самым дорогим станет в Амурской области — 1694 рубля.

С 2021 года владельцы автомобилей обязаны проходить техосмотр только при постановке на учет, перерегистрации автомобилей старше четырех лет или внесении изменений в конструкцию ТС. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве.

Рост тарифов обусловлен приказом Федеральной антимонопольной службы, который требует от регионов запрашивать информацию у операторов техосмотра о расходах, таких как заработная плата и ремонт оборудования. Если информация поступает от менее 50% операторов, индексация осуществляется по усмотрению властей.

Ситуация с активностью операторов оставляет желать лучшего. В 2023 году бизнес проявил минимальную активность, что привело к повышению тарифов на 12%.

Похожая картина наблюдается и в этом году: власти Алтайского края и Тамбовской области уже сообщили о недостаточной информации от операторов. Это приводит к тому, что тарифы будут индексироваться на уровне инфляции, что не радует автомобилистов.

По данным Российского союза автостраховщиков, в стране насчитывается более 3,9 тыс. пунктов техосмотра и 312 передвижных диагностических линий. За восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 142 ДТП из-за технических неисправностей автомобилей. Такие цифры подчеркивают важность технического обслуживания.

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Источник: «Коммерсант»