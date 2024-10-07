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Новая марка электромобиля готовится покорить глобальный авторынок

Отечественный электрокар Атом будут поставлять на зарубежный рынок

Вопрос экспорта отечественного электромобиля «Атом» в зарубежные страны прорабатывается в том числе с помощью службы цифровых атташе. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

Отечественный электрокар Атом
Отечественный электрокар Атом
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«В вопросах оценки потенциала рынков для экспорта мы также активно взаимодействуем со службой цифровых атташе, которую курирует Минпромторг России. Совместно с ними прорабатываем, получаем некую аналитику с рынков, устраиваем регулярные встречи с представителями бизнеса, производителями автомобилей на зарубежных рынках и ищем синергию», – уточнил топ-менеджер.

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Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО «Кама» достигли договоренности по привлечению в проект инвесторов из Китая. Не исключено, что на китайской территории локализуют производство электромобиля, предназначенного для зарубежного рынка. Кроме того, планируется создание совместного центра разработок.

Отечественный электрокар Атом
Отечественный электрокар Атом

Дебют электромобиля «Атом» отечественной разработки состоялся в мае 2023 года. Ожидается, что во второй половине 2025 году стартует серийное производство новинки. Электромобиль с запасом хода до 500 км способен разогнаться до 100 км/ч за восемь секунд.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Атом
Количество просмотров 2
07.10.2024
Фото:Атом
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