Новая марка электромобиля готовится покорить глобальный авторынок
Вопрос экспорта отечественного электромобиля «Атом» в зарубежные страны прорабатывается в том числе с помощью службы цифровых атташе. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.
«В вопросах оценки потенциала рынков для экспорта мы также активно взаимодействуем со службой цифровых атташе, которую курирует Минпромторг России. Совместно с ними прорабатываем, получаем некую аналитику с рынков, устраиваем регулярные встречи с представителями бизнеса, производителями автомобилей на зарубежных рынках и ищем синергию», – уточнил топ-менеджер.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО «Кама» достигли договоренности по привлечению в проект инвесторов из Китая. Не исключено, что на китайской территории локализуют производство электромобиля, предназначенного для зарубежного рынка. Кроме того, планируется создание совместного центра разработок.
Дебют электромобиля «Атом» отечественной разработки состоялся в мае 2023 года. Ожидается, что во второй половине 2025 году стартует серийное производство новинки. Электромобиль с запасом хода до 500 км способен разогнаться до 100 км/ч за восемь секунд.
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Источник: tass.ru