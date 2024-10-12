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Грузовики потрясают! Известные случаи последних лет (видео)

В Сети вспомнили эпичную скульптуру «Транзит», посвященную фермерам Индии

Водители грузовиков часто попадают в истории, забавные и опасные и удивительные, а некоторые из них запоминаются особенно надолго. В очередной видеоподборке – яркие эпизоды последних нескольких лет, попавшие на камеру. Но один даже среди них стоит особняком.

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Несколько десятков тысяч маленьких стальных дисков (в некоторых источниках – шариков) скрупулезно собрал в единую скульптуру художник и скульптор из Индии Валай Шенде (Valay Shende). Он закончил эту скульптуру в 2010 году, пользуясь точечной сваркой и затратив на все работы 18 месяцев.

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Работа под названием «Транзит» изображает грузовик в натуральную величину, перевозящий в кузове группу из двадцати двух человек. Это своего рода высказывание по драматической ситуации в сельском хозяйстве Индии, где нередки случаи самоубийства среди фермеров, не имеющих возможности прокормить семью.

В зеркала заднего вида грузовика встроены дисплеи, на которых можно видеть улицы Лондона, Мумбаи и Дубая. Посетитель выставки может представить, как грузовик перемещается с точки зрения водителя. В 2015 году «Транзит» экспонировался в Городском музее Мумбаи.

Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
12.10.2024
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