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Столичные дорожники проанализировали возраст и стаж водителей, попавших в ДТП

В Москве составили собирательный портрет водителей, причастных к авариям

Эксперты столичного Центра организации дорожного движения проанализировали возраст и стаж водителей в связи с их аварийностью и сделали несколько интересных выводов.

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Около 30% автомобилистов, попавших в ДТП, имеют стаж вождения более 20 лет.

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Молодые водители (до 20 лет, стаж до 3 лет) часто не могут оценить габариты своего автомобиля и из-за неопытности выбирают неправильную дистанцию. Это приводит к частым наездам на препятствия и стоящие машины.

Автомобилисты в возрасте 20-30 лет со стажем до 10 лет чаще всего нарушают правила расположения автомобиля на проезжей части, что, в основном, приводит к столкновениям с припаркованными машинами.

Водители 30-40 лет со стажем до 20 лет нередко чувствуют себя слишком уверенно, выезжая на встречную полосу, что также вызывает столкновения.

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Лица в возрасте от 40 до 50 лет со стажем до 30 лет часто игнорируют дорожные знаки, не соблюдают очередность проезда и боковые интервалы, что приводит к столкновениям или наездам на внезапно появляющиеся препятствия.

Наконец, водители старше 50 лет с опытом вождения до 70 лет хуже замечают пешеходов и велосипедистов, поэтому неумышленно их не пропускают. Кроме того, они часто нарушают правила остановки и стоянки.

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Источник: Дептранс Москвы/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 21
12.10.2024
Фото:Unsplash
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