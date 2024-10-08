#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Landsail – комфортные шины? Честный тест и неожиданные результаты
8 октября
Landsail – комфортные шины? Честный тест и неожиданные результаты
Для испытаний мы выбрали популярную летнюю...
Отечественные электрокары вошли в топ-5 самых популярных у россиян — называем марки
8 октября
Отечественные электрокары вошли в топ-5 самых популярных у россиян — называем марки
«Автостат»: топ-5 самых популярных электрокаров...
Lada Iskra
8 октября
Lada Iskra будет бестселлером — названа предварительная цена модели
На АВТОВАЗе рассказали, когда начнется серийный...

Honda CR-V снова в России по цене дешевле «китайцев»

Кроссовер Honda CR-V вернулся на российский рынок с ценой от 3,1 млн рублей

Автомобили теперь доставляются по альтернативным схемам, их продают на классифайдах. За минимальную цену 3,1 млн рублей компания из Находки предлагает новый CR-V 2024 года с 1,5-литровым 193-сильным турбомотором и передним приводом.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Honda CR-V
Honda CR-V

В классе конкурирующих моделей китайские автомобили стоят дороже. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max в топовой версии начинается от 3,15 млн рублей, а Geely Atlas – от 3,29 млн рублей. Jaecoo J7 без скидок недоступен дешевле 3,15 млн рублей.

Рекомендуем
АВТОВАЗ готовит минивэн. Но что будет с ценой?

Гибридный CR-V 2024 года можно приобрести за 3,3 млн рублей во Владивостоке, он оснащен силовой установкой мощностью 204 л.с. с 2,0-литровым бензиновым двигателем (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею), вариатором и 184-сильным электромотором.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Альметьевске новый бензиновый CR-V стоит 3,7 млн рублей. В его комплектацию входят панорамная крыша, климат-контроль, мультифункциональный руль и многое другое. В Приморье цены на CR-V могут достигать 5 млн рублей, а в Москве минимальная цена составляет 4,2 млн рублей.

Отметим, что официальные поставки новых автомобилей Honda в Россию прекратились в марте 2022 года, поэтому новый CR-V шестого поколения формально на наш рынок не вышел.

Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 14
08.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-21