Ложная тревога: самозанятым не станут запрещать работать в такси
Минтранс РФ не планирует разработку норм, ограничивающих возможности самозанятых таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минтранс не ведет разработку норм, которые бы ограничили возможности самозанятых и вводили бы дополнительные обязанности для так называемых "таксопарков", помимо уже предусмотренных Гражданским, Трудовым кодексами и федеральным законом о такси», – уточнили в пресс-службе министерства.
Также в Минтрансе подчеркнули, что все перевозчики, включая таксопарки, осуществляют свою деятельность в рамках положений соответствующих кодексов и закона о такси.
Отмечается, что отношения между службами заказа такси и перевозчиками строятся исключительно на договорной основе, граждане и юрлица свободны в заключении договора.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Минтранс намерен запретить работу в такси водителям, не трудоустроенным в таксопарках. Имеются в виду те, кто арендует машины для работы в такси в таксопарках, но при этом оформлены самозанятыми или работают нелегально.
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Источник: tass.ru