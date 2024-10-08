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АВТОВАЗ взял командный кубок в гоночной серии СМР РСКГ

Lada Sport Rosneft стала обладателем кубка России в классе «Супер-продакшн»

К победе на ралли «Шелковый путь» и титулу чемпиона России по картингу заводская команда АВТОВАЗа на финише гоночного сезона добавила еще два чемпионских титула в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Пилот Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин стал обладателем кубка России в классе «Супер-продакшн», а команда третий сезон подряд признана лучшей в этой зачетной группе.

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Кирилл Ладыгин на асфальте автодрома «Крепость Грозная»
Кирилл Ладыгин на асфальте автодрома «Крепость Грозная»

Финальный этап СМП РСКГ состоялся 4 и 5 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Чечне. В пятницу Ладыгин показал лучшее время квалификации, а его напарник Леонид Панфилов занял четвертое место. В гонке Ладыгин лидировал от старта до финиша, и это позволило ему вернуть лидерство в Кубке России с 10-очковым преимуществом над прежним лидером сезона и бывшим сокомандником! Владимиром Шешениным, ныне выступающим за Lecar Racing Team.

Ладыгин добавляет в свою богатую копилку еще один титул
Ладыгин добавляет в свою богатую копилку еще один титул

В субботнем заезде при реверсивном старте с восьмого места Ладыгин сумел прорваться в тройку, но был оштрафован на 10 секунд за то, что при обгоне соперника не оставил ему места на трассе, и в итоговом протоколе занял четвертое место. На судьбу титула это не повлияло – Кирилл стал обладателем кубка России. При этом его коллега Леонид Панфилов финишировал вторым, вслед за Андреем Петуховым (Lada Vesta, Lecar Racing Team) – и это вывело его на третью строчку личного зачета, а коллективу Lada Sport Rosneft позволила взять командный кубок в гоночном сезоне 2024 года.

Команда АВТОВАЗа на подиуме класса «Супер-продакшн»
Команда АВТОВАЗа на подиуме класса «Супер-продакшн»

Заводская команда представлена и в более мощном классе SMP TCR Russia (он же – «Туринг»). В нем Иван Чубаров и Максим Туриев, пилотирующие 340-сильные Lada Vesta TCR провели уверенный уикенд, боролись за важные очки, но на итоги сезона это уже не влияло, сообщила пресс-служба Lada Sport Rosneft. Чемпионский титул забрал Михаил Симонов на Cupra Leon из команды «Таиф Моторспорт».

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Однако вазовская команда остается одной из наиболее титулованной в современных кольцевых гонках. С 2017 года она представлена в классах «Туринг» и «Супер Продакшн», и за это время в этих классах завоевано девять личных и девять командных чемпионских титулов. Кто сможет в ближайшем будущем бросить им вызов, узнаем весной 2025 года, когда стартует новый сезон СМР РСКГ.

Источник: Lada Sport Rosneft, СМП РСКГ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
08.10.2024
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54