Высокие скорости и концепты будущего: 2 мировых бренда проведут автофестиваль
Автобренды Hyunda и Toyota объединили усилия для презентации своих последних новинок в рамках спортивного шоу Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival. Мероприятие запланировано на 27 октября и пройдет на трассе Everland Speedway в Южной Корее.
На фестивале продемонстрируют раллийные автомобили, высокие скорости и будущие новации, а также уделят время ключевым событиям в развитии автоспортивной культуры Южной Кореи.
Hyundai и Toyota покажут новейшие модели: Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid и GR Yaris Rally 1 Hybrid. В специальных заездах примут участие звезды ралли, а главным событием станет тест-драйв, во время которого профессиональные гонщики продемонстрируют мастерство на трассе.
Кроме того, Hyundai представит новационные прототипы Ioniq 5 N Drift Spec и N Vision 74, а Toyota привезет водородный концепт GR Corolla. Это шоу призвано продемонстрировать, каким может быть будущее автомобилей.
Не исключено, что топ-менеджеры двух мировых автобрендов обсудят потенциальное партнерство во время встречи, запланированной на конец октября.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.
Источник: en.yna.co.kr