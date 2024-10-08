Высокие скорости и концепты будущего: 2 мировых бренда проведут автофестиваль

Hyundai и Toyota покажут новейшие модели на гоночном фестивале в Южной Корее

Автобренды Hyunda и Toyota объединили усилия для презентации своих последних новинок в рамках спортивного шоу Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival. Мероприятие запланировано на 27 октября и пройдет на трассе Everland Speedway в Южной Корее.

На фестивале продемонстрируют раллийные автомобили, высокие скорости и будущие новации, а также уделят время ключевым событиям в развитии автоспортивной культуры Южной Кореи.

Hyundai и Toyota покажут новейшие модели: Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid и GR Yaris Rally 1 Hybrid. В специальных заездах примут участие звезды ралли, а главным событием станет тест-драйв, во время которого профессиональные гонщики продемонстрируют мастерство на трассе.

Кроме того, Hyundai представит новационные прототипы Ioniq 5 N Drift Spec и N Vision 74, а Toyota привезет водородный концепт GR Corolla. Это шоу призвано продемонстрировать, каким может быть будущее автомобилей.

Не исключено, что топ-менеджеры двух мировых автобрендов обсудят потенциальное партнерство во время встречи, запланированной на конец октября.

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Источник: en.yna.co.kr