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Автопродажи взлетели на фоне повышения утильсбора

За первую неделю октября в России установлен рекорд продаж автомобилей

С 30 сентября по 6 октября 2024 года в России было продано 56 051 новое автотранспортное средство.

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что этот показатель стал рекордным с 2022 года, что означает рост продаж на 19,2% за одну неделю, затронувший все сегменты рынка.

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Дилеры связывают этот рост с регистрацией автомобилей, приобретенных в конце сентября по старым ценам. Некоторые участники рынка прогнозируют, что общий объем продаж в октябре может составить 150-155 тыс. единиц, что превысит уровень сентября.

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Продажи новых легковых автомобилей за этот период увеличились на 18,6% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 49,43 тыс. штук. На спрос повлияло то, что с 1 октября началось поэтапное повышение ставок утилизационного сбора.

В компании «Борисхоф» отмечают, что результаты первой недели октября превысили показатели первой недели сентября благодаря выдаче автомобилей, прошедших таможню в прошлом месяце и не подпадающих под новые ставки утилизационного сбора.

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В ГК «Автодом» считают, что высокий уровень продаж в начале октября связан с возможным увеличением ключевой ставки и уменьшением запасов автомобилей, завезенных по старым ставкам утилизационного сбора.

Специалисты предполагают, что продажи новых автомобилей в октябре не только сохранят уровень сентября, но и, вероятно, превысят его на фоне ожидаемого роста цен.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
08.10.2024
Фото:Depositphotos
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