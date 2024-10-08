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В РФ снова можно купить новинки от французского бренда — топ-5 по бюджетной цене

В Россию завезли 5 новых моделей Renault по цене от 2,4 млн рублей

После ухода из России иностранных брендов с рынка России исчезли новые модели Renault, их нельзя было купить даже по заказу. Но ситуация изменилась, и сейчас на российский авторынок завезли новые модели французского производителя.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В частности, дилеры продают хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 года выпуска по цене 2,4 млн рублей. Предлагаются модели синего и серебристого оттенков. У модели мотор объемом 1,6 л и мощностью 113 л.с. Покупатель получит в подарок комплект зимних шин.

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Паркетник Renault Arkana доступен покупателю в сером цвете и по цене 2,5 млн рублей. У модели вариатор, передний привод, двигатель объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с. На автомобиль действует гарантия на три года или 100 тыс. км пробега.

Компактвэн Renault Lodgy предлагается в бюджетной комплектации за 2,8 млн. рублей. У автомобиля МКП, дизельный мотор объемом 1,5 л и мощностью 85 л.с. Автомобиль получил современную развлекательную систему, электропакет и кондиционер. Цвет кузова авто – белый металлик.

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Пятиместный компактвэн Renault Express продается с МКП, кондиционером, камерой заднего вида, силовым агрегатом объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с. Есть гарантия на два года, цена – 2,9 млн рублей.

Универсал Renault Talisman является сегодня самой дорогой машиной французского бренда. У автомобиля широкий набор опций, включая адаптивную светодиодную оптику, графическую приборную панель и большой набор систем безопасности. За новинку с двигателем объемом 2 л и мощностью 200 л.с. продавец запросил 6,1 млн рублей.

Renault Arkana
Renault Express
Renault Lodgy
Renault Sandero Stepway
Renault Talisman
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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Renault
Количество просмотров 8
08.10.2024
Фото:Unsplash | Renault
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