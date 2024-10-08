И кто это купит! На продажу выставили ВАЗ-2106 за 10 млн рублей
В Самаре на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу новый ВАЗ-2106 за 10 млн рублей. Хотя автомобиль был выпущен в 1995 году, на одометре у него всего 10 км пробега. Состояние седана отличное: все пломбы и этикетки на месте.
В комплекте с ВАЗ-21061 идут квитанция о покупке за август 1995 года и родной аккумулятор того же года. Ржавчины нет, хром в идеальном состоянии, ярко-красная краска не выгорела. Салон отражает стиль своего времени: в производстве «Жигулей» после распада СССР стали экономить, однако хромированные детали, такие как решётка радиатора, молдинги и окантовка фонарей, вновь обрели свое место.
Под капотом у «шестерки» мотор ВАЗ-2103 объёмом 1,5 литра с мощностью 72 л.с.
Автомобиль заднеприводный, оснащен 5-ступенчатой механикой.
У машины было всего два владельца.
Продавец подчеркивает, что цена (10 млн руб.) указана обоснованно – ретроавтомобиль с небольшим пробегом в отличном состоянии.
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Источник, фото: auto.ru