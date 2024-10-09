Анализ отзывов владельцев выявил слабые места кроссоверов Chery

Эксперт «За рулем» назвал главный минус Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro (с 2023 года – Pro Max) весьма популярны в России, и они начинают появляться на вторичке. Если присматриваетесь к такому варианту, то учтите, все машины свежие, большинство – на гарантии, отметку в 100 тысяч км преодолели немногие, да и дилеры скрывают часто возникающие неисправности. Но эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил для вас отзывы владельцев. И обнаружил немало интересного.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Несмотря на современность моторов и трансмиссий, есть множество претензий к высокому расходу топлива и скромному объему топливного бака (51 л). Цифры приводят разные, но, в общем, и в городе, и на трассе все сводится к 9-12 л на 100 км. Хотя снаряженная масса (от 1557 кг, в зависимости от модификации) сравнительно невелика.

Видимо, связано это с настройками вариатора – чтобы получить относительно динамичный разгон, надо сильнее нажимать на педаль акселератора.

На втором месте по числу претензий – штатные стеклоочистители, которые рекомендуют менять сразу после покупки, но это касается только дорестайлингового Tiggo 7 Pro. На третьем – скрипучие тормозные колодки, «просыпающиеся» на малых оборотах и особенно донимающие зимой, при этом далекие от критического износа...

Впрочем, при всех мелких недочетах, по-настоящему сильных мест Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max тоже демонстрируют изрядное количество. Если собираетесь покупать такую машину – хоть новую, хоть с пробегом, – стоит подробно изучить, с чем вы будете иметь дело. Все сильные и слабые стороны Tiggo 7 Pro/Pro Max – в новой статье «За рулем»!