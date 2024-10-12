#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Amulet A9
12 октября
Новый пятиметровый экономичный седан Chery увидит свет в начале следующего года
Появились новые изображения и подробности о...
На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль
12 октября
На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль
В Подмосковье начнут выпускать бюджетный седан...
Двигатель ГАЗ-24-24
12 октября
В России продают легендарную «догонялку» КГБ в идеальном состоянии после реставрации
В РФ обнаружена в продаже Волга ГАЗ-24-24 после...

Появилось фото Porsche жены Цукерберга — такого вы не видели

Марк Цукерберг переделал для своей жены Porsche Cayenne в минивэн

Медиамагнат Марк Цукерберг заказал для своей жены Присциллы Чан минивэн на базе Porsche Cayenne Turbo GT. Источник предполагает, что инициатором была сама Присцилла, пожелавшая себе минивэн от штутгартской марки. Но ввиду того, что Porsche не делает минивэны, Марку пришлось обратиться во всемирно известное тюнинг-ателье West Coast Customs.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

После того как машина была готова, Цукерберг опубликовал пост, где заявил, что сам разработал «минивэн», оснащенный электрическими раздвижными дверями. Подобную конструкцию можно видеть на внедорожнике Toyota Century, но было бы интересно взглянуть, как механизм реализован в приземистом кузове Cayenne Turbo GT.

Известно, что у Цукерберга есть еще один Порше, доработанный West Coast Customs – это 911 GT3 Touring с механической коробкой передач. И у него есть еще одна машина на механике – это Cadillac CT5-V Blackwing. Впрочем, если речь заходит о перевозке детей, коих у Цукербергов трое, папины ультимативные спорткары точно не годятся.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В салоне кастомного минивэна угадывается как раз три ряда сидений – при желании, все семейство сможет с комфортом разместиться внутри. Так что за Цукербергов стоит порадоваться – наконец-то, их транспортные вопросы хоть как-то наладились...

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Mark Zuckerberg
Количество просмотров 17
12.10.2024
Фото:Mark Zuckerberg
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Потрясающий звук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Топово звучит!
+2