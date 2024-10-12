Появилось фото Porsche жены Цукерберга — такого вы не видели

Марк Цукерберг переделал для своей жены Porsche Cayenne в минивэн

Медиамагнат Марк Цукерберг заказал для своей жены Присциллы Чан минивэн на базе Porsche Cayenne Turbo GT. Источник предполагает, что инициатором была сама Присцилла, пожелавшая себе минивэн от штутгартской марки. Но ввиду того, что Porsche не делает минивэны, Марку пришлось обратиться во всемирно известное тюнинг-ателье West Coast Customs.

После того как машина была готова, Цукерберг опубликовал пост, где заявил, что сам разработал «минивэн», оснащенный электрическими раздвижными дверями. Подобную конструкцию можно видеть на внедорожнике Toyota Century, но было бы интересно взглянуть, как механизм реализован в приземистом кузове Cayenne Turbo GT.

Известно, что у Цукерберга есть еще один Порше, доработанный West Coast Customs – это 911 GT3 Touring с механической коробкой передач. И у него есть еще одна машина на механике – это Cadillac CT5-V Blackwing. Впрочем, если речь заходит о перевозке детей, коих у Цукербергов трое, папины ультимативные спорткары точно не годятся.

В салоне кастомного минивэна угадывается как раз три ряда сидений – при желании, все семейство сможет с комфортом разместиться внутри. Так что за Цукербергов стоит порадоваться – наконец-то, их транспортные вопросы хоть как-то наладились...

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Источник: Motor1