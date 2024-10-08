#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С нового года процедура техосмотра в РФ подорожает — называем новые цены
8 октября
С нового года процедура техосмотра в РФ подорожает — называем новые цены
Вице-президент НАС Хайцеэр назвал факторы роста...
Wey 80
8 октября
Семейные автовладельцы оценят новый 6- и 7-местный минивэн с «зимним» пакетом
В России появится гибридный минивэн Wey 80...
Производство Lada Niva Legend и Niva Travel
8 октября
Россиянам рассказали, когда ждать новую Lada Niva и какой мотор получит Niva Travel
Вице-президент АВТОВАЗа Костромин поделился...

Семейные автовладельцы оценят новый 6- и 7-местный минивэн с «зимним» пакетом

В России появится гибридный минивэн Wey 80 премиум-класса в двух комплектациях

Российский авторынок до конца текущего года пополнится еще одним китайским автомобилем – в продаже появится минивэн Wey 80 от производителя Great Wall.

Wey 80
Wey 80
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

О стоимости новинки пока нет официальной информации, зато достоверно известно, что минивэн будет продаваться в двух комплектациях: 7-местной Premium и 6-местной Business Lounge.

Рекомендуем
Неубиваемый дизель, полный привод и «полный фарш» – изучили новую версию Соболя

Кузов версии Premium составляет в длину 5045 мм при размере колесной базы 3085 мм. У Business Lounge эти параметры составляют 5405 и 3275 м, а клиренс равен 155 и 145 мм соответственно. Новинка получила гибридную силовую установку и полный привод, трансмиссия включает бензиновый турбоагрегат мощностью 152 л.с. и два электромотора мощностью 95 и 52 л.с.

Для России минивэн Wey 80 оснастили подогревом лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса и всех трех рядов сидений для версии Business Lounge, а также двух рядов для Premium. У автомобиля есть антикоррозийная защита кузова и увеличенный бачок омывателя.

Wey 80
Wey 80

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Передние сиденья имеют вентиляцию и подогрев, электрорегулировку кресел (восемь направлений для водителя и четыре для пассажира), есть беспроводная зарядка, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, мультимедиа с экраном в 14,6 дюймов, 15-дюймовый проекционный дисплей для Business Lounge и другие полезные опции.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wey
Количество просмотров 5
08.10.2024
Фото:Wey
Поделиться:
Оцените материал:
0