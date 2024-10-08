Семейные автовладельцы оценят новый 6- и 7-местный минивэн с «зимним» пакетом

В России появится гибридный минивэн Wey 80 премиум-класса в двух комплектациях

Российский авторынок до конца текущего года пополнится еще одним китайским автомобилем – в продаже появится минивэн Wey 80 от производителя Great Wall.

Wey 80

О стоимости новинки пока нет официальной информации, зато достоверно известно, что минивэн будет продаваться в двух комплектациях: 7-местной Premium и 6-местной Business Lounge.

Кузов версии Premium составляет в длину 5045 мм при размере колесной базы 3085 мм. У Business Lounge эти параметры составляют 5405 и 3275 м, а клиренс равен 155 и 145 мм соответственно. Новинка получила гибридную силовую установку и полный привод, трансмиссия включает бензиновый турбоагрегат мощностью 152 л.с. и два электромотора мощностью 95 и 52 л.с.

Для России минивэн Wey 80 оснастили подогревом лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса и всех трех рядов сидений для версии Business Lounge, а также двух рядов для Premium. У автомобиля есть антикоррозийная защита кузова и увеличенный бачок омывателя.

Wey 80

Передние сиденья имеют вентиляцию и подогрев, электрорегулировку кресел (восемь направлений для водителя и четыре для пассажира), есть беспроводная зарядка, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, мультимедиа с экраном в 14,6 дюймов, 15-дюймовый проекционный дисплей для Business Lounge и другие полезные опции.

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Источник: Российская газета