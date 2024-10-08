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С нового года процедура техосмотра в РФ подорожает — называем новые цены
8 октября
С нового года процедура техосмотра в РФ подорожает — называем новые цены
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С нового года процедура техосмотра в РФ подорожает — называем новые цены

Вице-президент НАС Хайцеэр назвал факторы роста цен на техосмотр в России

Стоимость технического осмотра (ТО) автомобилей в России в начале 2025 года подорожает, причем рост цен затронет все российские регионы. Такими неутешительными прогнозами поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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«Думаю, что повышение цен произойдет плавно везде. Это будет корпоративное решение в отрасли», – констатировал вице-президент НАС.

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Повышение цен на техосмотр – явление неизбежное по ряду причин, подчеркивает Хайцеэр. Основными факторами динамики роста он назвал необходимость повышения зарплат специалистам, работающим на станциях техосмотра, а также покрытие других расходов подобных станций.

«Чтобы техосмотру выжить, нужно поднимать цены по совокупности факторов, мы никуда от подорожания не уйдем. И эта тенденция будет продолжаться, пока мы, как во всем цивилизованном мире, не вернем техосмотр как факт, резюмировал Хайцеэр.

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По подсчетам аналитиков, с нового года стоимость ТО, повысится в среднем на 7,3-7,4%. Например, в Тюменской области уже утвержден новый тариф – 1096 рублей вместо нынешних 1021. В Амурской области техосмотр подорожает с 1577 до 1694 рубля, в Еврейском автономном округе (ЕАО) – с 1126 до 1209 рублей, в Ростовской и на Ставрополье – с 1022 до 1098 рублей.

Источник: 360.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.10.2024
Фото:Depositphotos
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