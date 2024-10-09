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Любимые россиянами китайские кроссоверы подешевели — есть дисконт почти в ₽700 тыс.

В России распродают кроссоверы Chery, Haval и Omoda по ценам, ниже официальных

Российские дилеры продают некоторые модели Chery, Haval, BelGee и Omoda по ценам, ниже рекомендованным производителем. К такому выводу пришли эксперты в ходе мониторинга цен на авторынке РФ.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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В частности, с хорошим дисконтом можно приобрести Chery Tiggo 4 Pro, BelGee X50, Omoda C5, а также Haval Jolion с роботизированной трансмиссией.

За кроссовер Chery Tiggo 4 Pro продавец просит 1,9 млн рублей, машину по такой цене можно забрать в ДЦ «Фаворит моторс». Примечательно, что рекомендованная розничная цена (РРЦ) составляет 2,13 млн рублей.

Белорусский кроссовер BelGee X50 продается в сети «Обухов» по цене 2,3 млн рублей. Речь идет о версии в начальной комплектации, нижний порог, установленный производителем, стартует от 2,305 млн рублей.

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За Omoda C5 в дилерском центре «Авилон» хотят выручить 2,229 млн рублей, а в подарок покупатель получит комплект зимних шин или ему сделают дополнительную скидку. РРЦ на этот автомобиль составляет 2,5 млн рублей.

В московском салоне «АвтоСпецЦентр» продается Haval Jolion в богатой комплектации с роботизированной коробкой передач. Цена автомобиля составляет 2,3 млн рублей, хотя на официальном сайте указано – 2,999 млн рублей, дисконт составляет почти 700 тыс. рублей.

Haval Jolion
Omoda C5
BelGee X50
Chery Tiggo 4 Pro

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Chery | Haval | BelGee | Unsplash
Количество просмотров 11
09.10.2024
Фото:Depositphotos | Chery | Haval | BelGee | Unsplash
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