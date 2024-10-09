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Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan признаны лидерами по ценовым запросам до ₽3 млн

Назван топ-10 кроссоверов с пробегом, которыми чаще всего интересуются россияне

Hyundai Creta назван самым популярным кроссовером на вторичном рынке России в ценовом сегменте от одного до трех млн рублей. Такими выводами поделились аналитики «Авто.ру» в ходе анализа звонков и объявлений на классифайде в 2024 году.

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Рейтинг возглавляет Hyundai Creta 2016-2020 годов выпуска, средняя стоимость которой составляет 1,81 млн. рублей. Затем идут два Volkswagen Tiguan 2011-2018 годов за 1,53 млн. рублей и 2016–2021 годов за 2,57 млн. рублей.

Четвертое место занимает Renault Duster (2015-2021 годы; 1,46 млн. рублей), на пятом – Kia Sportage (2010-2014 годы; 1,44 млн. рублей). Затем в списке идут Nissan Qashqai (2013-2019 годы; 1,74 млн. рублей) и Renault Duster (2010-2015 годы; 1,05 млн рублей).

Топ-10 замыкают Mazda CX-5 (2017-2022; 2,69 млн. рублей), Renault Kaptur (2016-2020 годы; 1,55 млн. рублей) и Nissan X-Trail (2010-2015 годы; 1,49 млн. рублей).

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Аналитики подчеркивают, что кроссоверы с пробегом уступают по популярности новым моделям. При этом вторичный рынок этого сегмента удерживает спрос выше 40% от всех объявлений автомобилей с пробегом в 2024 году.

Лидерами по количеству опубликованных объявлений являются японские (33%), немецкие (19%) и корейские (16%) бренды. Китайские марки занимают 9%.

Nissan X-Trail
Mazda CX-5
Nissan Qashqai
Hyundai Creta
Kia Sportage
Renault Duster
Volkswagen Tiguan
Renault Kaptur
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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Hyundai | Volkswagen | Renault | KIA | Mazda | Nissan
Количество просмотров 13
09.10.2024
Фото:Depositphotos | Hyundai | Volkswagen | Renault | KIA | Mazda | Nissan
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