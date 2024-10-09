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В линейке Lada появится новая модель — кроссовер B-Plus Cross

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представит прототип кроссовера Lada B-Plus Cross

На Петербургском экономическом форуме 2025 года компания АВТОВАЗ будет готова представить новую модель в линейке Lada, сообщил глава предприятия Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 1». На данный момент для перспективной модели определены все основные параметры, дизайн и даже название, рассказал топ-менеджер.

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«В качестве новинки для рынка представим новый кроссовер, который, кстати, тоже не выпускался как новая модель на АВТОВАЗе уже, наверное, около 30 лет. И пока он идет под кодовым названием B-Plus Cross, но, тем не менее, все основные параметры и дизайн, и тактико-технические характеристики, и даже название уже есть. Но нужно время для того, чтобы мы его представили», – отметил Максим Соколов.

Из этого заявления можно сделать однозначный вывод, что речь идет о самостоятельной новой модели, а не о кросс-версии существующих, как у Весты, Гранты, ранее – Ларгуса, и, в перспективе, у Искры.

Вероятно, это давно анонсированный кроссовер на платформе Vesta, который АВТОВАЗ планирует запускать в производство как раз в 2025-м. Веста – автомобиль сегмента B+, то есть по габаритам находящаяся между европейскими классами B и C. Поэтому B-Plus Cross (или как там его окончательно назовут) вполне может базироваться на архитектуре нынешнего вазовского флагмана.

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Кроме того, в том же эфире Соколов подтвердил планы АВТОВАЗа представить минивэн Lada – по словам руководителя завода, произойдет это в ближайшие три-четыре года. Ранее сообщалось, что первый показ минивэна произойдет уже в 2025 году. «За рулем» прогнозировал, что серийный минивэн (вероятно, также на платформе Весты) появится не ранее 2027 года.

Источник: Вести

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
09.10.2024
Фото:Depositphotos
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