В 2025 году у Весты появится новая коробка передач

Костромин, АВТОВАЗ: Lada Vesta получит 6-ступенчатую МКП в 2025 году

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, когда на автомобилях семейства Lada Vesta появится новая 6-ступенчатая механическая коробка передач. Напомним, сейчас у Весты возможен выбор лишь из двух вариантов коробок – 5-ступенчатая механика или вариатор.

«Планируем в начале следующего года выпустить версию с шестиступенчатой механической коробкой передач. Если говорить об опциях, то еще вернем полноценный климат-контроль и бесключевой доступ с карточкой вместо ключа. В следующем году выйдет Vesta Sport», – рассказал Костромин.

Вице-президент не зря увязывает в одной фразе 6-ступенчатую механику и Весту Спорт – ведь по изначальным планам, такая трансмиссия должна была дебютировать именно на спортивной модификации Весты в 2024 году. Теперь мы видим, что сроки по МКП пришлось сдвинуть – в отличии от вариатора, который уже запустили в продажу.

Кстати, производитель у вариатора и новой 6-ступенчатой МКП один и тот же – это китайский производитель WanLiYang. Узлы полностью покупные, с доставкой на АВТОВАЗ из Китая. Компания WanLiYang, ранее являвшаяся подразделением Chery и с 2003 года разрабатывавшая вариаторы, сейчас является самостоятельной и поставляет различные типы коробок Geely, Chery, BAIC, Dongfeng, Jetour, BYD... А теперь – и АВТОВАЗу.

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Источник: Российская газета