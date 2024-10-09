Гибридный мотор и полный привод — новый кроссовер Dacia Bigster появится на рынке

Renault обнародовал в Сети официальные тизеры нового кроссовера Dacia Bigster

Бренд Dacia (принадлежит автоконцерну Renault) представил кроссовер Dacia Bigster, официальные тизеры новинки появились в Сети. Отмечается, что, в отличие от Dacia Duster сегмента B, новый Bigster займет место в сегменте C.

«Новый Bigster поставляется с 17-дюймовыми или 18-дюймовыми легкосплавными дисками в стандартной комплектации, а 19-дюймовые диски с графическим дизайном доступны в качестве опции с топовой комплектацией Journey. В более высоких комплектациях клиенты могут выбрать черную крышу», – говорится в официальном релизе Dacia.

Dacia Bigster

Автомобиль построен на платформе CMF-B, что и Duster, кроссовер оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью 155 л.с. с бензиновым турбомотором мощностью 107 л.с., электродвигателем на 50 л.с. и стартер-генератором. Кроме того, для Bigster доступны бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и газовая версия. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая, в базовой версии привод передний, но можно доплатить за полный привод.

Dacia Bigster

Старт продаж нового кроссовера запланирован на начало 2025 года по цене менее 25 тыс. евро (порядка 2,6 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Dacia Bigster

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Источник: media.dacia.com