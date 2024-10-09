На АВТОВАЗе рассказали, что будет с ценами на все модели Lada

Президент АВТОВАЗа Соколов: Цены на автомобили Lada до конца года не повысятся

Президент компании Максим Соколов при этом отметил, что с начала года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%

АВТОВАЗ не будет до конца 2024 года повышать цены на автомобили Lada. Об этом в ходе интервью на канале «Россия 1» рассказал президент отечественного концерна Максим Соколов.

«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», – заверил глава компании.

При этом Соколов отметил, что с начала текущего года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%. В частности, в августе текущего года АВТОВАЗ проиндексировал на 1,4% стоимость моделей Granta и Niva.

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Источник: ТАСС