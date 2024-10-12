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Каждый третий россиянин отправится в автопутешествие с семьей этой осенью

40% туристов планируют потратить на автопутешествие с семьей до 50 тысяч рублей

По данным опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом ВсеИнструменты.ру, каждый третий россиянин планирует осеннее автопутешествие с семьей.

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Исследование также выявило, что почти половина респондентов (46%) не выезжают в поездки на автомобиле чаще, чем раз в год, лишь 6% путешествуют каждый сезон.

Куда едут?

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Наиболее популярными направлениями для осенних автомобильных поездок стали Северо-Западный и Приволжский федеральные округа – их выбирают по 19% опрошенных. Юг России занимает третье место с 18% голосов, тогда как Дальний Восток и Урал привлекают 17% и 12% респондентов соответственно. Центральный округ собираются посетить 11% опрошенных, а Сибирь – 9%.

Когда речь идет о маршрутах, россияне предпочитают путешествия к природным достопримечательностям. Наибольшей популярностью у россиян пользуются озера (22%), реки (18%), леса (17%) и национальные парки (16%). Исторические города и памятники интересуют лишь 13% респондентов, а горные и морские маршруты – 12% и 10% соответственно.

Бюджет

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Что касается бюджета, 40% опрошенных планируют потратить на поездку до 50 тысяч рублей, а 25% готовы выделить более 200 тысяч рублей.

В большинстве случаев путешественники выбирают короткие поездки: 42% планируют провести в пути до 3 дней, 17% – от 7 до 10 дней, а 16% – более двух недель.

Большинство респондентов (34%) намерены проехать до 500 километров, а 32% готовы преодолеть более 2000 километров.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 5
12.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
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