Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя — объясняем

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Аккумулятор автомобиля в зимнее время года испытывает повышенную нагрузку, низкие температуры негативно сказываются на его функционале.

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При низких температурах, особенно когда температура -30°C, аккумулятору трудно поддерживать необходимый уровень заряда из-за увеличения внутреннего сопротивления и уменьшения емкости.

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Кроме того, частое зажигание двигателя зимой негативным образом сказывается на качестве моторного масла. Непрерывная работа на низких оборотах и короткие пробеги укорачивают срок эксплуатации масла, так как оно быстрее теряет свои защитные функции. Чтобы предотвратить преждевременную порчу масла, необходимо менять его не только по достижении определенного пробега, но и по времени эксплуатации двигателя, особенно в зимнее время.

Автовладельцы зачастую сталкиваются с появлением нагара в моторе в условиях низких температур. В отличие от современных машин, у старых моделей или работающих на низкокачественном топливе и масле нагар накапливается значительно быстрее. Чтобы этого избежать, нужно регулярно выезжать на дорогу и «выжигать» нагар работающим на высоких оборотах двигателем.

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Чтобы аккумулятор оставался эффективным, зимой рекомендуется воспользоваться внешними зарядными устройствами. Важно контролировать напряжение при зарядке в холодном помещении и не допускать превышения значений до 14,8 В. Если температура в помещении, где стоит машина, низкая, батарея не будет заряжаться должным образом, поэтому ее необходимо предварительно разогреть перед зарядкой.

Если автомобиль редко используется, необходимо периодически запускать двигатель – это поможет сохранить заряд аккумулятора. Но стоит помнить, что при длительном хранении и присутствии энергозатратных систем лучше всего отсоединить аккумулятор от автомобиля, чтобы избежать его разрядки и сохранить батарею в рабочем состоянии.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
10.10.2024
Фото:freepik / freepik
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