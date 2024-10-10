Минфин не одобрил законопроект о передаче полномочий за контролем процедуры ТО

Минфин РФ: работа по проекту закона о передаче контроля за ТО приостановлена

Минфин не согласовал проект закона, передающий контроль за операторами техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по аккредитации Александр Соловьев.

В ходе своего выступления на круглом столе по вопросам техобслуживания в Совете Федерации, он рассказал, что в настоящее время работа по законопроекту приостановлена.

Инициаторами поправок стала группа сенаторов, соответствующий документ они внесли на рассмотрение в мае 2023 года. По мнению авторов законопроекта, страховщики занимаются «несвойственной» для них функцией. Из-за этого система контроля за рынком техосмотра не приносит должного эффекта, а в этой сфере наблюдаются фальсификации, а ТО можно «купить» без реальной проверки состояния автомобиля.

В Росаккредитации намеревались внедрять новую IT-систему по контролю за ТО и специально под новую задачу сформировать штат сотрудников. Причем на реализацию требовалось порядка 20 млн рублей в год. Соловьев напомнил, что ее в 2022 году разработали несколько различных финансовых моделей, но Минфин не согласовал ни одну из них.

«Без этого шага дальше ничего не сдвинется. Мы готовы возобновить работу над проектом, пересчитав заново необходимое финансирование», – подчеркнул Соловьев.

Ранее Госдума РФ в конце июня текущего года утвердила изменения в закон о государственной регистрации транспортных средств. Поправки вступят в силу 1 марта 2025 года.

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Источник: kommersant.ru