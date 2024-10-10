АВТОВАЗ назвал точную цену модели Lada Aura
9 октября в Тольятти стартовало серийное производство бизнес-седана Lada Aura. Модель собирают на той же линии вазовского конвейера, что и соплатформенную Весту. По информации пресс-службы предприятия, новая модель, сочетающая «габариты С-сегмента и вместительность класса D», в базовой версии будет стоить 2,6 млн рублей.
Сообщается, что новый автомобиль ориентирован, прежде всего, на пассажиров, их комфорт и статус. На дорогих версиях в салоне будет применяться натуральная кожа – такие комплектации, по предварительным оценкам, будут стоить 3 млн или чуть дороже. При этом у Ауры два варианта цветовой гаммы салона: черный и светло-серый.
«Lada Aura разработана с учетом российских климатических условий, поэтому имеет высокий клиренс (176 мм), подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. Автомобиль оснащается мотором 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией», – сообщают в пресс-службе.
Уточним, что силовой агрегат Ауры состоит из модернизированного вазовского двигателя 1.8 Evo и китайского вариатора WLY. Внешними отличительными чертами модели, помимо удлиненного силуэта, являются колесные диски оригинального дизайна.
Покупателями модели должны стать корпоративные парки, такси бизнес-класса, а также служебные парки муниципальных, региональных и федеральных органов власти. Предсерийные машины уже используются в Министерстве финансов РФ, у отдельных сенаторов и губернаторов, в правительстве Самарской области. По предварительной информации, модель может поступить и в свободную продажу.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.