АВТОВАЗ назвал точную цену модели Lada Aura

Пресс-служба Lada: цена базовой версии седана Aura составит 2,6 млн рублей

9 октября в Тольятти стартовало серийное производство бизнес-седана Lada Aura. Модель собирают на той же линии вазовского конвейера, что и соплатформенную Весту. По информации пресс-службы предприятия, новая модель, сочетающая «габариты С-сегмента и вместительность класса D», в базовой версии будет стоить 2,6 млн рублей.

Сообщается, что новый автомобиль ориентирован, прежде всего, на пассажиров, их комфорт и статус. На дорогих версиях в салоне будет применяться натуральная кожа – такие комплектации, по предварительным оценкам, будут стоить 3 млн или чуть дороже. При этом у Ауры два варианта цветовой гаммы салона: черный и светло-серый.

Для Ауры стандартный кузов Весты удлинили на 250 мм – это хорошо заметно по задней двери

«Lada Aura разработана с учетом российских климатических условий, поэтому имеет высокий клиренс (176 мм), подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. Автомобиль оснащается мотором 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией», – сообщают в пресс-службе.

Вся прибавка пошла на увеличение пространства в ногах задних пассажиров – расстояние от передних кресел до заднего сиденья составляет 1060 мм

Уточним, что силовой агрегат Ауры состоит из модернизированного вазовского двигателя 1.8 Evo и китайского вариатора WLY. Внешними отличительными чертами модели, помимо удлиненного силуэта, являются колесные диски оригинального дизайна.

Покупателями модели должны стать корпоративные парки, такси бизнес-класса, а также служебные парки муниципальных, региональных и федеральных органов власти. Предсерийные машины уже используются в Министерстве финансов РФ, у отдельных сенаторов и губернаторов, в правительстве Самарской области. По предварительной информации, модель может поступить и в свободную продажу.